Google в Україні відкриває курс про штучний інтелект для розвитку бізнесу
В Україні Google запускає онлайн-курс "Основи AI", аби допомогти з опануванням технічних спеціальностей і здобути практичні навички використання штучного інтелекту
Про це інформує Міністерство цифрової трансформації України.
Курс буде корисним для людей, які вже чули про штучний інтелект та машинне навчання, але поки не намагалися застосовувати його у своїй роботі. Програма побудована за принципом від простого до складного.
Ціль, яку ставить перед собою Google - це показати українцям, які потужні можливості створюють AI (artificial intelligence - штучний інтелект) та ML (machine learning - машинне навчання).
Онлайн-курс "Основи AI" проводитиметься українською мовою та триватиме 4 тижні: з 16 травня по 8 червня.
Програма:
- Що таке AI та для чого він потрібен;
- Які готові рішення на основі AI можна застосовувати в різних сферах - від маркетингу до управління закладами;
- Стратегії впровадження ML в компанії;
- Нюанси побудови технічної команди для роботи з ML;
- Як застосовувати готові ML-рішення без досвіду кодування.
"Учасники прослухають лекції й воркшопи, а також отримають індивідуальні консультації від спікерів Google та інших компаній. Крім цього, за правильні відповіді можна одержати нагороди", - пишуть у пресслужбі.
Зареєструватися на курс "Основи AI".
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