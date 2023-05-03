Про це інформує Міністерство цифрової трансформації України.

Курс буде корисним для людей, які вже чули про штучний інтелект та машинне навчання, але поки не намагалися застосовувати його у своїй роботі. Програма побудована за принципом від простого до складного.

Ціль, яку ставить перед собою Google - це показати українцям, які потужні можливості створюють AI (artificial intelligence - штучний інтелект) та ML (machine learning - машинне навчання).

Онлайн-курс "Основи AI" проводитиметься українською мовою та триватиме 4 тижні: з 16 травня по 8 червня.

Програма:

Що таке AI та для чого він потрібен;

Які готові рішення на основі AI можна застосовувати в різних сферах - від маркетингу до управління закладами;

Стратегії впровадження ML в компанії;

Нюанси побудови технічної команди для роботи з ML;

Як застосовувати готові ML-рішення без досвіду кодування.

"Учасники прослухають лекції й воркшопи, а також отримають індивідуальні консультації від спікерів Google та інших компаній. Крім цього, за правильні відповіді можна одержати нагороди", - пишуть у пресслужбі.

Зареєструватися на курс "Основи AI".