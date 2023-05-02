Про це він розповів у інтерв'ю The New York Times.

Науковець зазначив, що занепокоєний тим, що вже скоро інтернет можуть заповнити фейкові фото та відео, згенеровані ШІ, які неможливо буде відрізнити від справжніх. Хінтон також впевнений, що ШІ переверне ринок праці - наразі він допомагає людям, проте згодом може замінити деякі професії, спеціалісти яких виконують механічні завдання.

"Подивіться, якими були ці технології п’ять років назад і які зараз. Порівняйте різницю. Це страшно", - коментує чоловік.

Він також стурбований тим, що нові технології здатні вивчати несподівану поведінку з величезних обсягів даних, що може викликати проблему в майбутньому, оскільки деякі компанії дозволяють ШІ не тільки генерувати код, а й самостійно його запускати.

"Ідея про те, що ця штука насправді може стати розумнішою за людей - деякі люди у ​​це вірили. Але більшість людей думали, що це далеко. І я думав, що це далеко. Я думав, що це станеться через 30-50 років або навіть більше. Очевидно, я більше так не думаю", - поділився Хінтон.

Він також підкреслив, що наразі не зрозуміло, як завадити "поганим людям використовувати ШІ для поганих цілей".

Джеффрі Хінтон працював у Google понад 10 років, завдяки чому став одним з найбільш впливових експертів у цій галузі. Як одного з авторів технології, що лягла в основу ШІ, його часто називають "хрещеним батьком" штучного інтелекту, проте в інтерв'ю він зазначив, що частково шкодує про цей винахід.

"Я втішаю себе звичайним виправданням: якби я не зробив цього, це зробив би хтось інший", - коментує науковець.

Хінтон покинув свою роботу в Google у понеділок, 1 травня.