Звичайно, не біда, що Юрій Горбунов відмовився публічно, у своєму відеозверненні, від державного фінансування виробництва серіалу під робочою назвою "СМТ Інгулець". Хоча варто пам'ятати, що у попередньому зверненні він навпаки, дуже хотів і виправдовував таке фінансування.

А біда у тому, що Горбунов не відмовився від ідеї зйомок цього серіалу з сумнівним сюжетом про ухилянтів, під час війни, рекламуванням "нового" героя фермера, прототипом якого називають Поровознюка, який точно не є взірцем для наслідування ні сьогодні, ні завтра, ні будь-коли.

То для чого і чому Горбунов вирішив екранізувати такий сюжет?

На мою думку, нічого іншого він, як і представники чинної влади, які знімали та знімалися у подібних сумнівних, з точки зору просування найкращих характеристик і рис українців та України, серіалах, не здатні зробити.

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Горбунов, як і чинна влада, саме так і уявляє Україну та українців, бо вони так і не зрозуміли, що українці — це не хохли й не малороси.

Вони, так і не усвідомили, що українці велика нація зі своєю історією і традиціями.

І те, що вони демонструють у своїх виробах "кіномистецтва" не має нічого спільного з Україною. Вони, фактично продовжують показувати на телеекранах українців, як їх показували за часів СРСР, недолугими, дивакуватими, скупими, хитрими, одним словом, всіляко принижуючи їх.

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І коли "митець" Горбунов заявив, що буде шукати можливості для виробництва цього серіалу, думаю, що він знайде таке фінансування, бо, на жаль, в Україні ще є п'ята колона, є прихильники "русского міра" і є відверті вороги всього українського.

І це буде біда, якщо такий серіал демонструватимуть в Україні на телеекранах олігархів, які зараз фінансуються з бюджету на податки українців, яких такі серіали принижують і висміюють.також

І це біда, якщо такі серіали будуть показувати поза межами України.

Дуже сподіваюсь, що справжні режисери та сценаристи запропонують і знімуть фільми й серіали, які покажуть гідність українців, їхнє велике серце, щирість, стійкість і героїзм у війні проти агресора і надихатимуть прийдешні покоління наслідувати героїв цих фільмів та серіалів.

Джерело

Про автора. Віталій Бала, політтехнолог, політичний консультант, директор Агентства моделювання ситуацій

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