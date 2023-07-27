Дивіться, як з*єбісь виходить. Мураєв — державний зрадник. Отримав підозру бо, за даними СБУ "використовував підконтрольний йому телеканал "Наш" для масового поширення кремлівських наративів в інформаційному просторі України. Таким чином він (Мураєв) цілеспрямовано використовував власний медіаресурс для маніпулювання громадською думкою українців в інтересах РФ"

А ось Тигран Мартиросян. У 2018-19 роках він очолював телеканал НАШ, який, за словами СБУ, маніпулював громадською думкою українців в інтересах Московії.

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Можливо, директор телеканалу, який фізично забезпечував роботу телеканалу НАШ в інтересах агресора теж отримав підозру, як і його роботодавець?

Ніт! Служба безпеки України вважає, що "викривлену інформацію" в ефір подавав Мураєв особисто, а керівник його телеканалу НАШ нічого не знав про маніпуляції громадською думкою каналу, яким він керував.

Можна тільки порадіти за нашу Службу Безпеки, яка, очевидно, є найбільш довірливою спецслужбою у світі.

А поки СБУ чекає Мураєва із-за кордону, Тигран Мартиросян продовжує вчити нас любити Батьківщину як диктор Єдиного марафону. Так, кращої кандидатури висвітлювати війну, ніж державний зрадник, в Єдиному марафоні не знайшли.

Воно, дуже смішно, звичайно. Але це дуже крізь сльози той сміх. Бо через таку беззубість правоохоронців, через дії зрадників вмирають живі люди, яких не повернеш.

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Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

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