Тільки трапилось це чомусь через півтора року повномасштабного вторгнення. Коли Мураєв давно втік і переписав своє майно на людей, досить близьких до нинішньої влади, — а саме члена політради партії "Слуга народу" Вадима Слюсарєва.

Служба безпеки України лише зараз висунула підозру Мураєву у державній зраді та дискримінації громадян щодо їх національної, етнічної та расової приналежності. За цими статтями колишньому нардепу і власнику українофобського каналу НАШ світить 15 років ув’язнення.

Однак я сміюсь і плачу водночас, бо давно відомо, що Мураєв абсолютно спокійно втік до Москви. Звідти поїхав із родиною до Відня і має робочий офіс у Братиславі. Цього могли б ніколи не знати, якби його молода дружина Катя не паркувалась, як бидло, посередині Відня і не хамила паркувальникам.

Також Катерина Гордієнко як актриса катається з гастролями російських дрібних театрів. Кілька місяців тому її піймали на гарячому наші біженці із Харкова в Канаді. Жінка українофоба лізе зі своєю московитською культурою в душі тим, хто лишився без домівки.

Чи були сигнали того, що Мураєв — відверте падло, до якого має прийти СБУ і закрити його як колаборанта? Безліч.

Читайте також: Про непокарану державну зраду

Саме телеведучі Мураєва спочатку з каналу NewsOne, а потім НАШ розповідали про те, що українці самі розпочали війну на Донбасі. Що Україні треба домовлятися з Росією про федерацію, а не пхатися в НАТО і в ЄС. Саме на цих каналах розказували про нацистів у формі ЗСУ. І пропонували швиденько дати воду до окупованого Криму.

Дуже цікаво підняти архіви, як Мураєв поводився незадовго до повномасштабного вторгнення.

До нового року-2022 телеведучі каналу НАШ Ангеліна Пічик і Максим Назаров випустили велике інтерв’ю про те, куди Мураєв вивів свою дружину Катерину. Удвох пара натякнула, що претендує на роль першої пари в державі. "Будет смена власти и невиданные изменения", — натякнув тоді Мураєв. Ці слова уже тоді мали насторожити СБУ під керівництвом тоді лейтенанта Івана Баканова. Бо ж ніяких виборів у 2022 році не очікувалось. А отже формулювання "зміна влади" — мало би зацікавити спецслужби.

За три дні до повномасштабного наступу Росії Мураєв гучно заявив в ефірі у Гордона: "Я украинец, все, что у меня есть, находится в Украине, здесь живет моя мама, здесь живут и учатся четверо моих детей и я никуда не собираюсь отсюда уезжать, и я готов бороться за свою страну с кем угодно".

А уже 25 лютого 2022 року, в день після початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну, Євгеній Мураєв заявляв, що Україні доведеться капітулювати й він давно пропонував дати воду в Крим і розійтися мирно з невизнаними самопроголошеними республіками на Донеччині та Луганщині.

Коли стало ясно, що Україна, попри все, виживе — Мураєв замовк.

Але ось цікавий факт для роздумів. У січні 2022 року британське МЗС опублікувало дуже цікаву заяву: "Російський уряд сподівається поставити в Києві проросійського лідера, оскільки він розглядає можливість вторгнення та окупації України. Як потенційного кандидата розглядається колишній народний депутат України Євген Мураєв".

Серед членів "окупаційного проросійського уряду" вказані також експрем'єр-міністр Микола Азаров, колишній глава апарату президента України Андрій Клюєв, експерший віцепрем'єр-міністр Сергій Арбузов віцепрем'єр Володимир Сівкович. Тобто всі ті, кого Революція Гідності з боями вигнала на вулицю.

Однак як в Офісі президента України відреагували на подібні заяви Ліз Трасс? Радник керівника ОП Андрія Єрмака Михайло Подоляк сказав, що "Мураєв надто смішна фігура для такого плану". І що загалом Медведчук та Мураєв — це спадщина попередньої влади:

"Прізвища таких осіб, як Медведчук, Мураєв, інші подібні, — це доволі небезпечна спадщина каденції Порошенка і тих помилкових кроків, які він зробив в політичній роботі... Просто порівняйте: де зараз Медведчук і де він був у 2018 році", - казав тоді Подоляк.

Читайте також: … Хто купався голим?

Однак дані розвідок і додаткова інформація, яка з’являється про російських кротів — підводить до думки, що цей план був. І досить реальний.

У підозрі СБУ є дуже цікавий абзац щодо Мураєва і звучить він так:

"За даними слідства, Мураєв використовував підконтрольний йому телеканал "Наш" для масового поширення кремлівських наративів в інформаційному просторі України.

Таким чином він цілеспрямовано використовував власний медіаресурс для маніпулювання суспільною думкою українців в інтересах РФ".

Тож цікаво, чи будуть тепер питання слідства до керівників, редакторів і ведучих телеканалу НАШ та інших промосковських телепомийок, які мало чим відрізняються від російських пропагандистів. Саме ці особи вмикали Шарія, бойовиків ЛДНР і цілодобово розповідали, що Україна повне зеро. Нині всі ці добродії працюють в ефірі єдиного телемарафону, на російськомовних телеканалах ДОМ/Freedom і отримують шикарні зарплати з українського бюджету.

Нагадаю лише кілька прізвищ.

Тетяна Гончарова — першою пробігала на 112 канал і ЗІК після того, коли туди зайшли гроші Медведчука. Зараз ця жінка працює на каналі "Рада" і отримує гроші з податків воїнів ЗСУ.

Тигран Мартиросян, Ольга Терещенко, Назар Довгий та інші — всі ці люди залюбки несли в маси пропаганду Медведчука.

Однак я не забуду, коли міністр культури Ткаченко виправдовував працевлаштування пропагандистів за державні кошти тим, що вони "виправдались". А коли журналіст Олег Базар напряму спитав про цю клоунаду за наші податки, у того ж таки Подоляка відповідь буда така:

"Це питання вашого смаку. Ми не можемо ділити країну. Якщо людина прийняла для себе рішення, що для неї Україна понад усе – дайте їм шанс довести це дійсно. Чому ви хочете, щоб ми посадили їх у табір? Навіщо? Викинули з професії? Вони крім цього нічого не вміють, вони хочуть працювати, вони хочуть свою вину таким чином відмити, це нормально".

Один зі спікерів чинної влади переконував, що ляльковий цирк Медведчука-Мураєва "внутрішньо розібрався зі своїми демонами й зробив вибір на сторону добра".

Тож у дії та на практиці ми побачимо, настільки серйозними є обвинувачення щодо Євгенія Мураєва.

Читайте також: Чому над США останні роки висить "українське прокляття"?

Поки писався цей текст — ще одну протухлу сенсацію підкинуло ДБР. Воно оголосило підозру колишньому депутату ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу.

"За даними слідства, Рабинович розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Євросоюзу антиукраїнську пропагандистську інформацію.

"Вадим Рабінович у своїх численних виступах та інтерв’ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України. Його пропагандистська діяльність допомагала керівництву РФ досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала РФ ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України", йдеться в офіційному повідомленні.

Тільки от цікаво мені, як притягати до відповідальності Рабиновича, якщо президент Зеленський позбавив його громадянства України. А сам колишній політик, за попередньою інформацією, перебуває в Ізраїлі. І не виключено, що має тамтешній паспорт.

Тому маємо цирк замість пошуку реальних кротів і колаборантів. Прикривання наближених людей з російськими зв’язками адвокатськими ксивами, дружніми телеграмканалами й темниками єдиного телемарафону.

Якщо ми говоримо про Мураєва, мені цікаво у його справі лише одне: як звати людину, яка дозволила йому втекти з України?

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.