Зараз комітет конгресу США з питань юстиції веде власне розслідування фактів цензури в США.

Це, власне, їхня внутрішньополітична дискусія між республіканцями та демократами про межі цензурування соцмереж. І вочевидь, проглядається, що цю тему будуть політизувати напередодні старту передвиборчої кампанії в США.

До чого тут Україна?

Річ у тому, що комітет опублікував проміжний звіт за підсумками розслідування, який може мати дуже погані наслідки для нас.

За даними конгресу США, на початку війни, якраз до відставки пана Баканова, ФБР співпрацювало з СБУ в питанні блокування проросійських пропагандистських акаунтів у соцмережах, зокрема у Фейсбуці, Твіттері та Ютюбі.

Так ось, комітет встановив, що СБУ в період пана Баканова надсилала до ФБР дуже дивні запити. Так, однією з цілей запитів на блокування став навіть офіційний російськомовний акаунт Держдепу США. Також цілями стали низка американських акаунтів, ретельна перевірка яких виявила відсутність приналежності цих акаунтів до пропагандистської мережі РФ. Щобільше, СБУ передало до ФБР запит на блокування низки українських акаунтів, які могли належати представникам опозиції та критично налаштованих до влади представників ЗМІ. У проміжному звіті прямо говориться, що така діяльність СБУ періоду Баканова могла бути інспірована інфільтрованими в нашу спецслужбу агентами РФ.

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Це дуже погана історія, бо, вочевидь, республіканці, а особливо трампісти, можуть взяти її на прапор в період передвиборчої кампанії та політизувати цю тему, розгорнувши її у дискредитацію допомоги Україні, у тези про те, що Україна та ФБР діяли за вказівкою адміністрації Байдена тощо. Не забуваємо, що трампісти мають свій зуб на ФБР, яке проводило розслідування контактів оточення Трампа з росіянами.

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Нам потрібно діяти проактивно, а не чекати, поки ця політична бомба вибухне восени. СБУ повинна провести внутрішнє розслідування, яке визначить відповідальних за подібні дії посадових осіб. Ці особи повинні бути усунуті з посад, в разі якщо вони їх досі займають. Звіт повинен бути переданий нашим американським партнерам. Також нам потрібно підтвердити чи спростувати тези про те, що подібні дії були інспіровані країною-агресором!

Щодо свободи слова, за стан якої нашу державу постійну критикують партнери, то тут своєрідним "жестом доброї волі" могло б стати розблокування мовлення трьох телеканалів, які не були долучені до формату телемарафону - "Прямого", "5-го" та "Еспресо".