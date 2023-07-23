Демонстративний патріотизм "зелених" є ситуативним
Нинішня влада краде на війні неспівмірно більше, ніж могли б навіть мріяти корупціонери в попередній
Завдяки війні Зеленський став одним із найвідоміших і найпопулярніших у світі політиків.
Та навіть найтупішим і найнавіженішим із нас (прихильників проукраїнської опозиції) не спадає на гадку заявити, що причина війни — інтерес у ній Зеленського.
Бо україноцентричність є запобіжником, котрий не дозволяє ставити на одну дошку агресора й жертву та розганяти цей московський наратив. Саме її бракувало нинішній владі (та її адептам), коли вони до 19 року з ентузіазмом брали участь у цій кремлівській ІПСО.
Читайте також: Про війну й совість
Це лише один із доказів, що нинішній демонстративний патріотизм "зелених" є ситуативним і неофітським.
А можливо, й удаваним.
Про автора. Карл Волох, політаналітик, блогер.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.65
Купівля 36.65Продаж 37.34
-
EUR
Купівля 40.78Продаж 41.78
- Актуальне
- Важливе