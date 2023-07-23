Завдяки війні Зеленський став одним із найвідоміших і найпопулярніших у світі політиків.

Та навіть найтупішим і найнавіженішим із нас (прихильників проукраїнської опозиції) не спадає на гадку заявити, що причина війни — інтерес у ній Зеленського.

Бо україноцентричність є запобіжником, котрий не дозволяє ставити на одну дошку агресора й жертву та розганяти цей московський наратив. Саме її бракувало нинішній владі (та її адептам), коли вони до 19 року з ентузіазмом брали участь у цій кремлівській ІПСО.

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Це лише один із доказів, що нинішній демонстративний патріотизм "зелених" є ситуативним і неофітським.

А можливо, й удаваним.

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Про автора. Карл Волох, політаналітик, блогер.

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