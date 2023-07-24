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OPINION

ФСБ руками СБУ керувало ФБР?

Вікторія Сюмар
24 липня, 2023 понедiлок
18:08
Погляд Вікторія Сюмар

Українська влада в особі СБУ, явно підставивши своїх американських колег з ФБР, просила закривати українські, антиросійські сторінки в соцмережах — ФБ, Інсті, YouTube і навіть Twitter

А це вже серйозно. Українська влада, як виявилося, не лише впровадила телевізійну цензуру у вигляді "єдиного марафону".

Українська влада в особі СБУ, явно підставивши своїх американських колег з ФБР, просила закривати українські, антиросійські сторінки в соцмережах — ФБ, Інсті, YouTube і навіть Twitter.

З цього приводу в США скандал і розслідування комітету Конгресу. У звіті Комітету, яких опубліковано на і сайті, прямо сказано про цензуру на запит СБУ, "просоченого російськими агентами-кротами".

Спочатку в березні 2022 року СБУ попросило закрити проросійські акаунти. А в травні надало список тих українських ресурсів, які ніби то використовували для просування "розʼєднання політичних сил та українського суспільства в цілому".

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Тепер СБУ очевидно має надати список тих груп і акаунтів, які "роз'єднували політичні сили" і пояснити — що це означає. Бо інакше це виглядає бажанням деяких посадовців використати силові структури, підставивши наших партнерів, для повної зачистки інформаційного простору в середині від будь-якої критики…

І це до біса погано. Бо в тіньовому бані нині купа моїх друзів, які пишуть про корупцію на закупівлях, про неякісні турнікети й про інші проблеми, від вирішення яких прямо залежить багато життів українців…

Джерело

Про автора. Вікторія Сюмар, журналістка, медіаекспертка.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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