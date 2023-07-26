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Про непокарану державну зраду

Юрій Бутусов
26 липня, 2023 середа
12:01
Погляд Юрій Бутусов

Ексголова СБУ лейтенант Іван Баканов живе далеко від війни, отримав статус адвоката

Він навіть дав інтерв’ю, де розповів, як ефективно він захищав державу. І морські дрони, якими СБУ та ВМС спільно підірвали Кримський міст у липні 2023-го, на думку Баканова, розробили саме завдяки його задуму.

Як таке взагалі можливо? Баканов призначив на вищі посади в СБУ викритих агентів ФСБ. Той же Олег Кулініч сидів в нього в робочому кабінеті постійно, особливо після початку війни. Кинув свою посаду — начальника ГУ СБУ по Криму у Херсоні, здав усіх наших людей у Криму, здав усі наші таємниці. Баканов не тільки просував російську дезінформацію перед вторгненням, у перші дні ховався та не ухвалював взагалі ніяких рішень. Ні до яких атак дронів Баканов, звичайно, ніякого стосунку не має.

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То як же ви там розслідуєте справу про здачу півдня України, і допитуєте військових, коли ви заборонили слідчим допитувати ексголову СБУ, який призначив групу агентів ФСБ на керівні посади саме на цей напрямок?

І досі Баканов не є фігурантом кримінальних справ, він живе мирним життям, а десятки тисяч загинули через цю зраду, через ці злочинні дії та бездіяльність.

Баканов, який нахабно гуляє на волі, а не під слідством та не сидить у камері — це демонстрація, що навіть державна безпека, закон та справедливість в Україні нічого не варті, якщо ти директор "Кварталу 95".

Джерело

Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

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Новини
СБУ
ФСБ
Юрій Бутусов
Війна з Росією
державна зрада
Іван Баканов
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