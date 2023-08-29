Горіховий Спас. Що потрібно освячувати та чого не можна робити
Наші предки в кінці серпня на полях збирали зерно, а в садах - горіхи. Розповідаємо про те, як відзначити Горіховий Спас та що не можна робити в цей день. Горіховий Спас ще називають Хлібним або Полотняним. Цього року свято припадає на 29 серпня
Історія свята
Згідно з оповідками, якось Ісус після вмивання обтерся рушником. І на цьому рушнику відбився його лик. Саме з цього рушника художники почали писати ікони Спаса Нерукотвороно. Саме ж полотно стало цілющим та зберігалося в Едесі.
У 944 році візантійці взяли в облогу Едесу. Тоді мешканці міста попросили зняти блокаду. А за це пообіцяли віддати священне полотно. Так Нерукотворний Спас був переданий візантійцям. Вони привезли його до Константинополя.
Згодом святиня буде вкрадена й слід її загублено.
Що потрібно освятити на Горіховий Спас у церкві?
29 серпня православні відвідують богослужіння та освячують горіхи, зерно й спечений хліб.
Освячені продукти несуть додому, де пригощають усіх рідних та гостей.
Що можна робити на Горіховий Спас?
29 серпня закінчується збір жита й пшениці, починається посівна озимих культур. Господині на Спаса за традицією предків сідають ткати полотна, шиють одяг, вишивають рушники.
В цей день прийнято освячувати всі колодязі та джерела питної води.
Горіховий Спас 2023 - прикмети:
- якщо журавлі полетіли на південь - Покров (14 жовтня) буде морозним
- якщо багато горіхів в цьому році, то буде багато хліба в майбутньому році
- почався дощ з грозою - осінь буде теплою
- при зборі горіхів попався плід з черв'яком - чекати біди.
Що не можна робити на Горіховий Спас?
- сваритися
- лінуватися
- ходити в ліс
- відмовляти в допомозі нужденним.
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