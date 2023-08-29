Горіховий Спас. Що потрібно освячувати та чого не можна робити

Історія свята

Згідно з оповідками, якось Ісус після вмивання обтерся рушником. І на цьому рушнику відбився його лик. Саме з цього рушника художники почали писати ікони Спаса Нерукотвороно. Саме ж полотно стало цілющим та зберігалося в Едесі.

У 944 році візантійці взяли в облогу Едесу. Тоді мешканці міста попросили зняти блокаду. А за це пообіцяли віддати священне полотно. Так Нерукотворний Спас був переданий візантійцям. Вони привезли його до Константинополя.

Згодом святиня буде вкрадена й слід її загублено.

Що потрібно освятити на Горіховий Спас у церкві?

29 серпня православні відвідують богослужіння та освячують горіхи, зерно й спечений хліб.

Освячені продукти несуть додому, де пригощають усіх рідних та гостей.

Що можна робити на Горіховий Спас?

29 серпня закінчується збір жита й пшениці, починається посівна озимих культур. Господині на Спаса за традицією предків сідають ткати полотна, шиють одяг, вишивають рушники.

В цей день прийнято освячувати всі колодязі та джерела питної води.

Горіховий Спас 2023 - прикмети:

якщо журавлі полетіли на південь - Покров (14 жовтня) буде морозним

якщо багато горіхів в цьому році, то буде багато хліба в майбутньому році

почався дощ з грозою - осінь буде теплою

при зборі горіхів попався плід з черв'яком - чекати біди.

Що не можна робити на Горіховий Спас?