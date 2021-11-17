Горішні Плавні – найчистіше промислове місто в Україні, найбільш забруднене – Кам’янське

Вищевказаний індекс враховує ступінь забруднення атмосферного повітря відповідно до п'яти пріоритетних забруднюючих домішок. Такі дані в рамках звіту про стан забруднення навколишнього природного середовища на території України опублікувала Центральна геофізична обсерваторія (ЦГО) ім. Б.Срезневського.

В атмосферному повітрі визначався вміст 22 забруднюючих речовин, включаючи вісім важких металів.Оцінка стану забруднення атмосферного повітря здійснювалася за даними спостережень на 128 стаціонарних постах мережі моніторингу гідрометеорологічних організацій в 38 містах України.



Антирейтинг з найвищими показниками забруднення за січень-червень 2021-го року очолило м.Кам’янське, також високий рівень забруднення зафіксовано (у порядку зменшення) в Маріуполі, Одесі, Дніпрі, Кривому Розі, Києві, Миколаєві, Вінниці, Запоріжжі та Херсоні.



У звіті підкреслюється, що в містах, де проводилися дослідження, у першому півріччі 2021го року були перевищені середні концентрації формальдегіду, діоксиду азоту, фенолу, фтористого водню, оксиду вуглецю та завислих речовин.



У цих містах переважно знаходяться великі промислові підприємства. У Кам'янському – Дніпроазот Ігоря Коломойського та Дніпровський металургійний комбінат (знаходиться в управлінні Групи "Метінвест"); у Маріуполі – Металургійний комбінат ім. Ілліча і Азовсталь (група "Метінвест"); в Дніпрі - ДТЕК Придніпровська ТЕС і Дніпровський металургійний завод (Група "DCH"); в Кривому Розі – Арселор Міттал Кривий Ріг (група "Арселор Міттал"), Північний, Центральний, Інгулецький і Південний ГЗК ("Метінвест"); в Києві - Дарницька ТЕЦ (компанія "Євро-реконструкція"); в Запоріжжі - ПАТ "Запоріжсталь" (група "Метінвест").



При цьому в звіті наголошується, що загальний рівень забруднення атмосферного повітря в містах України за 6 місяців 2021 року за показником ІЗА (усереднений коефіцієнт індексу забруднення атмосфери, який визначається за п'ятьма компонентами з найвищою ГДК) знизився з 6,9 до 6,4 порівняно з аналогічним періодом 2020 року за рахунок середньорічного зниження вмісту формальдегіду.



П'ятірка найбільш екологічночистих лідерів у січні-червні 2021 року виглядає наступним чином: Горішні Плавні (Полтавська обл.) - 38-е місце, Ізмаїл (Одеська обл.) - 37-е, Бровари (Київська обл.) - 36-е,Обухів (Київська обл.) - 35-е, Харків (Харківська обл.) - 34-е. З великих промислових підприємств в Горішніх Плавнях (Полтавська обл.) розташовані Полтавський, Єристівський та Біланівський гірничозбагачувальні комбінати Групи Ferrexpo.