Горить 10 тис. гектарів чорнобильського радіоактивного лісу, - Денисова

Про це написала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає "Еспресо. TV".

Вона зазначила, що контроль і гасіння пожеж неможливі через захоплення зони відчуження російськими військами.

"Внаслідок горіння в атмосферу вивільняються радіонуклідів, які переносяться вітром на значні відстані. Це загрожує радіацією Україні, Білорусі та країнам Європи. Через вітряну та суху погоду інтенсивність і площа пожеж збільшаться, що може спричинити надмасштабні пожежі, з якими важко впоратися навіть у мирний час. Полум’ям можуть бути охоплені сховища відпрацьованого ядерного палива та сховища ядерних відходів, які знаходяться на території Чорнобильської зони", - написала Денисова.

Вона звернулася до Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) якнайшвидше відправити в Україну експертів та обладнання для гасіння пожежі, щоб запобігти непоправних наслідків не лише для України, але й для всього світу.

"Попередити катастрофічні наслідки можна лише шляхом негайної деокупації російськими військами території. Тому закликаю міжнародні правозахисні організації вжити всіх можливих заходів для посилення тиску на Російську Федерацію для припинення воєнної агресії проти України та деокупації зон підвищеної небезпеки", - підсумувала Денисова.

Нагадаємо, внаслідок російського вторгнення в Україні згоріло 39 тис. га лісів

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