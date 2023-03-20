Готельний комплекс, квартири та 5 земельних ділянок: на майно керівника охорони Януковича наклали арешт
Служба безпеки України наклала арешт на все майно керівника охорони колишнього президента України Віктора Януковича
Про це інформує СБУ.
Загальна вартість арештованих активів становить близько 50 млн грн. Серед них:
- елітний готельний комплекс в Буковелі загальною площею понад 1,2 тис. м кв.;
- квартири в центральному районі Києва загальною площею понад 200 м кв.;
- два паркомісця в Києві;
- п'ять земельних ділянок загальною площею понад 1 га у регіоні столиці, а також в Ялті та Івано-Франківській області.
Також СБУ повідомляє, що під час обшуків в одній з квартир керівника охорони у Києві було виявлено:
- 13 одиниць зброї, зокрема колекційної;
- понад 5,6 тис. набоїв;
- мобільні телефони, комп'ютери, документи та чорнові записи з доказами протиправної діяльності.
Наразі правоохоронці перевіряють причетність власника майна до фінансування російських окупаційних угруповань у війні проти України. У межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 110-2 ККУ (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) триває слідство для з’ясування всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
- 10 березня стало відомо, що експрезидента Віктора Януковича та його головного охоронця судитимуть заочно за підбурювання до дезертирства й організації незаконного переправлення через держкордон.
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