Про це інформує СБУ.

Загальна вартість арештованих активів становить близько 50 млн грн. Серед них:

елітний готельний комплекс в Буковелі загальною площею понад 1,2 тис. м кв.;

квартири в центральному районі Києва загальною площею понад 200 м кв.;

два паркомісця в Києві;

п'ять земельних ділянок загальною площею понад 1 га у регіоні столиці, а також в Ялті та Івано-Франківській області.

Також СБУ повідомляє, що під час обшуків в одній з квартир керівника охорони у Києві було виявлено:

13 одиниць зброї, зокрема колекційної;

понад 5,6 тис. набоїв;

мобільні телефони, комп'ютери, документи та чорнові записи з доказами протиправної діяльності.

Наразі правоохоронці перевіряють причетність власника майна до фінансування російських окупаційних угруповань у війні проти України. У межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 110-2 ККУ (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) триває слідство для з’ясування всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.