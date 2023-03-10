Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Подільським районним судом міста Київ прийнято рішення про здійснення спеціального судового провадження – in absentia стосовно колишнього президента України Януковича та ексзаступника начальника Управління державної охорони України, начальника його служби безпеки.

"Ухвалення судом цього рішення дозволяє провести судовий розгляд та прийняти кінцеве рішення за пред’явленим обвинуваченням без участі обвинувачених", – пише пресслужба.

Януковича судитимуть ще за два злочини. Йому інкриміновано організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та підбурювання до вчинення дезертирства. А колишньому охоронцю – також організацію переправлення держкордон та дезертирство.

Слідство встановило, що 23 лютого 2014 року експрезидент України разом із начальником служби своєї безпеки та представниками Росії, повітряними та морськими суднами військово-морських сил держави-спонсора тероризму двічі незаконно перетнув держкордон та переправив через нього не менше 20 осіб до РФ.

Цього ж дня колишній президент, перебуваючи на території військової частини Чорноморського флоту Російської Федерації в районі Козацької бухти в Севастополі, підбурював військовослужбовців Управління державної охорони України, які безпосередньо виконували завдання по забезпеченню його особистої охорони, до вчинення дезертирства.