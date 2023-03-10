Януковича заочно судитимуть ще за два злочини
Експрезидента Віктора Януковича та його головного охоронця судитимуть заочно за підбурювання до дезертирства й організації незаконного переправлення через держкордон
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Подільським районним судом міста Київ прийнято рішення про здійснення спеціального судового провадження – in absentia стосовно колишнього президента України Януковича та ексзаступника начальника Управління державної охорони України, начальника його служби безпеки.
"Ухвалення судом цього рішення дозволяє провести судовий розгляд та прийняти кінцеве рішення за пред’явленим обвинуваченням без участі обвинувачених", – пише пресслужба.
Януковича судитимуть ще за два злочини. Йому інкриміновано організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та підбурювання до вчинення дезертирства. А колишньому охоронцю – також організацію переправлення держкордон та дезертирство.
Слідство встановило, що 23 лютого 2014 року експрезидент України разом із начальником служби своєї безпеки та представниками Росії, повітряними та морськими суднами військово-морських сил держави-спонсора тероризму двічі незаконно перетнув держкордон та переправив через нього не менше 20 осіб до РФ.
Цього ж дня колишній президент, перебуваючи на території військової частини Чорноморського флоту Російської Федерації в районі Козацької бухти в Севастополі, підбурював військовослужбовців Управління державної охорони України, які безпосередньо виконували завдання по забезпеченню його особистої охорони, до вчинення дезертирства.
- Угода між Україною і РФ, підписана 21 квітня 2010 року у Харкові тодішніми президентами України Віктором Януковичем та Росії Дмитром Медведєвим, передбачала продовження терміну перебування чорноморського флоту РФ у Севастополі з 2017 до 2042 року
- РНБО доручила СБУ вивчити обставини ратифікації Харківських угод від 27 квітня 2010 року і дії 236 депутатів, які підтримали це рішення. А 24 березня 2021 року ДБР повідомило про підозру колишньому прем’єр-міністру Миколі Азарову у вчиненні державної зради через підписання у 2010 році Харківських угод. 20 жовтня суд його заочно заарештував.
- 23 травня 2022 року суд дозволив арешт Януковича у справі про Харківські угоди. Вже 3 червня Печерський районний суд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального розслідування стосовно Януковича щодо можливої державної зради.
- 25 липня колишньому міністру юстиції Олександру Лавриновичу та ексочільнику МЗС Костянтину Грищенку оголосили про підозру в держзраді через погодження Харківських угод.
- Також 25 липня президент України Володимир Зеленський звільнив першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка, якого розслідувачі проєкту "Схеми" і голова парламентської фракції "Голосу" Сергій Рахманін називали лобістом Харківських угод.
- 4 серпня Рада ЄС наклала на Януковича та його сина низку обмежувальних заходів через "їхню роль у підриві або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України та стабільності та безпеці держави". 8 серпня колишньому міністру оборони Михайлу Єжелю повідомили про підозру в державній зраді через погодження підписання Харківських угод.
- 25 серпня повідомили, що конфісковані в сина Януковича понад 300 млн грн передали на потреби ЗСУ.
- 10 вересня стало відомо, що Кабмін наклав повторні санкції на експрезидента Януковича та ще кількох політиків, щоб конфіскувати їхнє майно в Україні. А 14 вересня ЄС зняв санкції, накладені у 2014-му за незаконне привласнення держкоштів України, з експрезидента Віктора Януковича та колишнього генпрокурора Віктора Пшонки.
- 23 вересня суд дозволив затримати міністра юстиції та міністра закордонних справ часів Януковича, які перебувають у міжнародному розшуку.
- Наприкінці грудня 2022 року ДБР завершило розслідування відносно держзради Януковича та Азарова, які готували Харківські угоди.
- 17 січня суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для експрезидента Віктора Януковича у справі про розстріл активістів Революції гідності у 2014 році.
- 15 лютого федеральна рада розпочала адміністративне провадження щодо конфіскації заморожених активів Януковича на суму понад 130 млн швейцарських франків. Конфісковане майно повернуть у власність України.
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