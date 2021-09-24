Готуємо лікарні та очікуємо щотижневі поставки вакцини: Шмигаль розповів про підготовку до нової хвилі коронавірусу

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у виступі з трибуни Верховної Ради на годині запитань до уряду, передає Еспресо.TV.

"Ми активно готуємо лікарні та нашу медичну систему (до погіршення епідситуації – ред.). Маємо три хвилі медзакладів – близько 90 тис. ліжкомісць для хворих на коронавірус. Перша хвиля лікарень – це більше 35 тисяч ліжок, які практично на 100% забезпечені киснем. Маємо напрацьовані та ефективні протоколи лікування, а також інноваційні ліки для хворих на COVID-19", - зауважив він.

За його словами, в Україні щодня зростає кількість тих, хто захворів і потрапив у лікарню, і більше 98% госпіталізованих – не вакциновані.

Прем'єр зазначив, що вакцинація – це єдиний шлях до подолання епідемії. Він закликав усіх громадян і нардепів зокрема вакцинуватися проти коронавірусу.

"У найближчі місяці ми очікуємо щотижневі поставки по майже пів мільйона доз вакцини Pfizer. Окрім того, маємо налагоджену інфраструктуру для її розповсюдження і забезпечення холодового ланцюга", – додав Шмигаль.

Нагадаємо, 23 вересня в Україні зафіксовано 9058 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 849, медпрацівників – 137).

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb