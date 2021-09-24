Коронавірус: за добу померли 140 українців

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 060 осіб;

летальних випадків – 140;

одужало – 2 415 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 40 578 осіб,

методом ІФА – 10 574 особи,

експрес-тестами – 31 029 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 379 483 осіб;

одужало – 2 240 388 осіб;

летальних випадків – 55 424;

проведено ПЛР-тестувань – 12 633 853.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (948), Дніпропетровській (889), Львівській (715), Одеській (622) та Донецькій (602) областях.

