Коронавірус: за добу померли 140 українців
23 вересня в Україні зафіксовано 9058 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 849, медпрацівників – 137)
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 060 осіб;
- летальних випадків – 140;
- одужало – 2 415 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 40 578 осіб,
- методом ІФА – 10 574 особи,
- експрес-тестами – 31 029 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 379 483 осіб;
- одужало – 2 240 388 осіб;
- летальних випадків – 55 424;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 633 853.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (948), Дніпропетровській (889), Львівській (715), Одеській (622) та Донецькій (602) областях.
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