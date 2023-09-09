Готується до зими: у Чорнобильському заповіднику помітили, борсука з густою шубкою
За народними прикметами, якщо борсук запасається жиром, то зима буде холодною та тривалою. У Чорнобильському заповіднику помітили, борсука з густою шубкою, який поступово готується до зими
Про це повідомляє Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.
У Чорнобильському заповіднику помітили вгодованого борсука з густою, ніби вичесаною шубою, що за народною прикметою прогнозує холодну і тривалу зиму.
Ця тваринка вміє будувати глибокі нори, захищати себе від сильніших хижаків, запасати жир, якщо в холодну пору доведеться залягати у сплячку.
"Але поки ще осінь – не зима, можна додатково нагуляти жирок. Тим більше, що харчами тварини не перебирають: їдять все – від коріння та ягід до комах, птахів, їхніх яєць, ящірок і навіть змій. Головне – потім в нору влізти", - йдеться у повідомленні.
-
Дослідники з Угорщини проаналізували поведінку собак і дійшли висновку, що домашні тварини можуть бути більш чутливими до високих жіночих голосів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.42 Купівля 37.42Продаж 38.19
- EUR Купівля 40.24Продаж 41.22
- Актуальне
- Важливе