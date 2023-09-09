Готується до зими: у Чорнобильському заповіднику помітили, борсука з густою шубкою

Про це повідомляє Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

У Чорнобильському заповіднику помітили вгодованого борсука з густою, ніби вичесаною шубою, що за народною прикметою прогнозує холодну і тривалу зиму.

Ця тваринка вміє будувати глибокі нори, захищати себе від сильніших хижаків, запасати жир, якщо в холодну пору доведеться залягати у сплячку.

"Але поки ще осінь – не зима, можна додатково нагуляти жирок. Тим більше, що харчами тварини не перебирають: їдять все – від коріння та ягід до комах, птахів, їхніх яєць, ящірок і навіть змій. Головне – потім в нору влізти", - йдеться у повідомленні.