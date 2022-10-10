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Готуються до найгіршого сценарію. Польща перевіряє стан бомбосховищ

10 жовтня, 2022 понедiлок
19:16
Світ бомбосховище

Пожежні служби Польщі перевіряють стан бомбосховищ країни та складають опис

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Мацей Васік, повідомляє Polsat News.

"Ми маємо 62 000 таких об'єктів по всій країні. Пожежники перевіряють їхній стан, оснащення та придатність до експлуатації. Якщо вони не придатні, ми будемо вживати заходів щодо адаптації", - сказав Васік.

За його словами, Польща не перебуває під загрозою, але готується до найгіршого сценарію.

"Це рутинна діяльність. Цю акцію було заплановано деякий час тому", - додав він.

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Новини
Польща
війна з Росією
бомбосховище
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