Готуються до найгіршого сценарію. Польща перевіряє стан бомбосховищ
Пожежні служби Польщі перевіряють стан бомбосховищ країни та складають опис
Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Мацей Васік, повідомляє Polsat News.
"Ми маємо 62 000 таких об'єктів по всій країні. Пожежники перевіряють їхній стан, оснащення та придатність до експлуатації. Якщо вони не придатні, ми будемо вживати заходів щодо адаптації", - сказав Васік.
За його словами, Польща не перебуває під загрозою, але готується до найгіршого сценарію.
"Це рутинна діяльність. Цю акцію було заплановано деякий час тому", - додав він.
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