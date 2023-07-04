Говорила на уроці російською: вчительку з Дніпра оштрафували на 3400 грн
Мовний омбудсмен Тарас Кремінь ухвалив рішення накласти штраф на вчительку математики однієї зі шкіл Дніпра, яка під час онлайн-уроку говорила російською
Про це він розповів журналістам "Радіо Свобода".
За його словами, порушення мовного законодавства було підтверджене результатами державного контролю. Штраф становить 3400 грн.
"Сподіваюся, що цей випадок стане черговим нагадуванням громадянам України, які здійснюють професійні функції в різних сферах, зокрема освіті, торгівлі, транспорті, про те, що необхідно обов'язково дотримуватися мовного закону. Я як Уповноважений із захисту державної мови завжди стоятиму на боці мовних прав громадян України, які в умовах війни вимагають шанобливого ставлення до себе й до своїх мовних прав", – сказав мовний омбудсмен.
Передісторія
У квітні цього року в одній зі шкіл Дніпра мама учениці зробила зауваження вчительці, яка вела урок російською. Після цього, за словами жінки, її дитину почали цькувати однокласники, а її саму – видалили з батьківського чату. Жінка поскаржилася директору школи й у кілька інстанцій. Каже, що перевірки й виховні заходи в школі провели формально.
Водночас в адміністрації закладу зазначили, що ситуацію з’ясували, факт цькування дитини не підтвердився.
- З 16 липня 2022 року в Україні передбачено адміністративну відповідальність за порушення норм закону про мову.
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