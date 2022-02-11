"Гра наративів": Кулеба про слова Лаврова щодо виїзду з України російських дипломатів
Очільник МЗС України Дмитро Кулеба назвав грою наративів слова голови МЗС РФ Сергія Лаврова про рекомендації російським дипломатам вихати з України з метою безпеки
Про це він сказав на брифінгу.
"Цю заяву потрібно розглядати в контексті поширюваних Росією наративів, що Україна готує якісь агресивні дії", - зазначив міністр.
За його словами, такими заявами росіяни намагаються продемонструвати, що їхні дипломати перебувають у небезпеці та потребують захисту.
"Це все гра наративів і боротьба за те, хто переможе у грі під назвою "хто винен?"", - підсумував Дмитро Кулеба.
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