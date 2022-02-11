"Гра наративів": Кулеба про слова Лаврова щодо виїзду з України російських дипломатів

Про це він сказав на брифінгу.



"Цю заяву потрібно розглядати в контексті поширюваних Росією наративів, що Україна готує якісь агресивні дії", - зазначив міністр.



За його словами, такими заявами росіяни намагаються продемонструвати, що їхні дипломати перебувають у небезпеці та потребують захисту.



"Це все гра наративів і боротьба за те, хто переможе у грі під назвою "хто винен?"", - підсумував Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що РФ не виключає тимчасової евакуації своїх дипломатів з України.

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