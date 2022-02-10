РФ не виключає тимчасової евакуації своїх дипломатів з України

Про це заявив очільник МЗС Росії Сергій Лавров, передає РИА Новости.



За його словами, таке рішення пов'язане з евакуацією з України західних дипломатів.



"Ми вже задумалися самі, можливо саме англосакси щось готують, якщо вони евакуюють своїх співробітників (з України, - ред.). Ми теж подивилися на їхні дії, і, напевно, теж порадимо неосновному персоналу наших дипломатичних установ на якийсь час виїхати додому", - зазначив Сергій Лавров.

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