РФ не виключає тимчасової евакуації своїх дипломатів з України
МЗС Росії планує рекомендувати неосновному персоналу своєї дипмісії виїхати з України
Про це заявив очільник МЗС Росії Сергій Лавров, передає РИА Новости.
За його словами, таке рішення пов'язане з евакуацією з України західних дипломатів.
"Ми вже задумалися самі, можливо саме англосакси щось готують, якщо вони евакуюють своїх співробітників (з України, - ред.). Ми теж подивилися на їхні дії, і, напевно, теж порадимо неосновному персоналу наших дипломатичних установ на якийсь час виїхати додому", - зазначив Сергій Лавров.
- Держдепартамент США дав дозвіл на добровільний від’їзд державних службовців США та зобов'язав виїхати членів їхніх родин з посольства у Києві.
- Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз поки не бачить причин для евакуації родин своїх дипломатів із України через загрозу вторгнення РФ.
- Австрія планує евакуювати працівників посольства з Києва у разі погіршення ситуації.
- Також 4 січня Австралія почала евакуацію родин дипломатів із посольства в Україні.
- Водночас Швеція та Угорщина, а також Грузія не планують евакуювати членів родин і співробітників посольства в Києві.
- Також 25 січня у Канаді закликали сім'ї дипломатів залишити Україну через побоювання нападу РФ.
- Представництво ЄС поки не планує евакуювати дипломатів з України.
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