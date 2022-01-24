Швеція та Угорщина не планують евакуювати працівників посольств із України

Про це повідомляє "Шведське радіо".



Очільниця МЗС Швеції Лінде наголосила, що країна готова евакуювати з України шведських дипломатів та їх родини, однак потреби в цьому зараз немає.



"Ми маємо план на випадок непередбачених обставин для посольства в Києві, але на цей момент ми не бачимо необхідності", - сказала Лінде.



Водночас видання Hirado.hu передає, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив, що країна також не планує евакуації. Він наголосив, що угорський уряд виступає проти будь-яких кроків, які б загострили ситуацію, та виступає за дипломатичний шлях вирішення збройного конфлікту, який розв'язала РФ.



"Було б добре покінчити з усілякими істериками", - додав Сійярто.

22 січня повідомлялося, що посольство США звернулося до Державного департаменту, з проханням дозволити неосновним співробітникам та їхнім родинами виїхати з України.

Держдепартамент США дав дозвіл на добровільний від’їзд державних службовців США та зобов'язав виїхати членів їхніх родин з посольства у Києві.

В МЗС України рішення Держдепу про евакуацію родин дипломатів США назвали передчасним і "проявом надмірної перестороги".

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз поки не бачить причин для евакуації родин своїх дипломатів із України через загрозу вторгнення РФ.

Австрія планує евакуювати працівників посольства з Києва у разі погіршення ситуації.

Також 4 січня Австралія почала евакуацію родин дипломатів із посольства в Україні.

Водночас Грузія не планує евакуювати членів родин і співробітників посольства в Києві.



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