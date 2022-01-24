Швеція та Угорщина не планують евакуювати працівників посольств із України
Міністри закордонних справ Швеції Анн Лінде та Угорщини Петер Сійярто заявили, що країни не планують евакуювати співробітників своїх посольств у Києві через ризик можливого вторгнення РФ в Україну
Про це повідомляє "Шведське радіо".
Очільниця МЗС Швеції Лінде наголосила, що країна готова евакуювати з України шведських дипломатів та їх родини, однак потреби в цьому зараз немає.
"Ми маємо план на випадок непередбачених обставин для посольства в Києві, але на цей момент ми не бачимо необхідності", - сказала Лінде.
Водночас видання Hirado.hu передає, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив, що країна також не планує евакуації. Він наголосив, що угорський уряд виступає проти будь-яких кроків, які б загострили ситуацію, та виступає за дипломатичний шлях вирішення збройного конфлікту, який розв'язала РФ.
"Було б добре покінчити з усілякими істериками", - додав Сійярто.
- 22 січня повідомлялося, що посольство США звернулося до Державного департаменту, з проханням дозволити неосновним співробітникам та їхнім родинами виїхати з України.
- Держдепартамент США дав дозвіл на добровільний від’їзд державних службовців США та зобов'язав виїхати членів їхніх родин з посольства у Києві.
- В МЗС України рішення Держдепу про евакуацію родин дипломатів США назвали передчасним і "проявом надмірної перестороги".
- Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз поки не бачить причин для евакуації родин своїх дипломатів із України через загрозу вторгнення РФ.
- Австрія планує евакуювати працівників посольства з Києва у разі погіршення ситуації.
- Також 4 січня Австралія почала евакуацію родин дипломатів із посольства в Україні.
- Водночас Грузія не планує евакуювати членів родин і співробітників посольства в Києві.
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