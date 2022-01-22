Посольство США просить Держдеп евакуювати співробітників з Києва, - CNN
Посольство Сполучених Штатів Америки у Києві звернулося до головного дипломатичного відомства своєї країни, Державного департаменту, з проханням дозволити неосновним співробітникам та їхнім родинами виїхати з України
Про це сьогодні, 22 січня 2022 року, повідомило CNN із посиланням на власні джерела, інформує Еспресо.TV.
Натомість у самому Держдепі журналістам CNN сказали, що поки що не можуть сказати нічого сказати певного щодо того, прийматиметься подібне рішення найближчим часом чи ні.
"Ми, як завжди, проводимо ретельне планування на випадок непередбачених обставин, у тому числі на випадок погіршення ситуації з безпекою", - сказали у відомстві.
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Близьке до української влади джерело телеканалу заявило, що евакуації членів сімей дипломатів можуть розпочатися наступного тижня.
Разом з тим, за даними співрозмовника CNN, президент України Володимир Зеленський у розмові з держсекретарем США Ентоні Блінкеном назвав можливу евакуацію надмірною реакцією.
CNN зазначає, що Держдеп уже застеріг американських туристів від поїздок в Україну через можливе вторгнення Росії.
Довідка
Як заявляв перед тим в етері "Еспресо" російський опозиціонер і правозахисник Марк Фейгін, Путін може вдарити по Україні на нових напрямках під час цьогорічнрої Зимової Олімпіади у Пекіні (Китай).
За словами політика, у керівника держави-агресора такий стиль поведінки та прийняття рішень. Саме так, мовляв, він діяв у попередніх схожих випадках.
Зимові Олімпійські ігри 2022 пройдуть 4-20 лютого в Пекіні.
- Учора, 21 січня, агенція Bloomberg передала про готовність США протягом декількох днів оголосити про евакуацію родин своїх дипломатів із України.
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