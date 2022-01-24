У МЗС назвали передчасним рішення Держдепу про вивезення родин дипломатів США із України

Про це заявив спікер МЗС Олег Ніколенко у коментарі Європейській правді.



Він назвав це рішення "проявом надмірної перестороги".



"Поважаючи право іноземних держав на забезпечення безпеки своїх дипломатичних місій, вважаємо такий крок американської сторони передчасним і проявом надмірної перестороги. Фактично кардинальних змін в безпековій ситуації впродовж останнього часу не відбулося: загроза нових хвиль російської агресії залишається сталою з 2014 року, а накопичення російських військ біля державного кордону почалося ще в квітні минулого року", - сказав Олег Ніколенко.



Представник МЗС додав, що рішення Держдепу не означає від’їзд усіх співробітників посольства - посольство продовжує роботу, а співробітники можуть виїхати, якщо виявлять бажання.



Ніколенко закликав також спокійно сприймати те, що американцям рекомендують реєструвати плани своїх подорожей на сайті Держдепу, тому що це поширена міжнародна практика для підтримки зв’язку зі своїми громадянами за кордоном і в українського МЗС є аналогічна система "ДРУГ".



"Російська Федерація нині докладає активних зусиль задля дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. В українському та міжнародному медіапросторі шириться велика кількість дезінформації, маніпуляцій та фейків, аби посіяти паніку серед українців та іноземців, налякати бізнес, підірвати економічну та фінансову стабільність нашої держави. У цій ситуації важливо тверезо оцінювати ризики і зберігати спокій", - підкреслив речник українського МЗС.



22 січня повідомлялося, що посольство США звернулося до Державного департаменту, з проханням дозволити неосновним співробітникам та їхнім родинами виїхати з України.

24 січня Держдепартамент США дав дозвіл на добровільний від’їзд державних службовців США та зобов’язав виїхати членів їхніх родин з посольства у Києві.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз поки не бачить причин для евакуації родин своїх дипломатів із України через загрозу вторгнення РФ.