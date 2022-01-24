Сім'ї дипломатів США повинні покинути Україну через загрозу вторгнення РФ, - Держдеп

Відповідне повідомлення оприлюднило посольство США в Україні.

Так, санкціонований від’їзд дає цим працівникам можливість поїхати, якщо вони бажають; виїзд не є обов’язковим для них. Водночас обов’язковий від’їзд для членів родин вимагає, щоб вони залишили країну.

Статус розпорядження про від'їзд з посольства США буде переглянуто не пізніше ніж за 30 днів.

"Держдепартамент ухвалив рішення дозволити виїзд з дипломатичної місії в Україні, як особливу пересторогу через постійні зусилля Росії з дестабілізації країни та підриву безпеки громадян України й інших осіб, які відвідують Україну або проживають в Україні. Ми проводили консультації з українським урядом щодо цього кроку і координуємо свої дії з посольствами країн Альянсу та країн-партнерів у Києві, а вони визначають свою позицію", - йдеться в повідомленні.

Також Держдеп оновив четвертий рівень небезпеки у попередній офіційній пораді щодо подорожей в Україну: "Не подорожуйте через посилення загроз значних військових дій Росії проти України". Рекомендація щодо подорожей уже була на четвертому рівні – "Не подорожуйте через COVID-19".

У США додали, що посольство в Києві залишається відкритим для регулярної роботи.

"Аналогічно, ми наголошуємо, що рішення про санкціонований/обов’язковий від’їзд жодним чином не вплине на нашу відданість пошуку дипломатичного рішення щодо глибоко тривожного нарощування сил Росії в Україні та навколо неї", - йдеться в повідомленні.



22 січня повідомлялося, що посольство США звернулося до Державного департаменту, з проханням дозволити неосновним співробітникам та їхнім родинами виїхати з України.



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