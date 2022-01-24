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Австрія може евакуювати персонал посольства із України, - голова МЗС

24 січня, 2022 понедiлок
11:13
Світ

Голова австрійського МЗС Александер Шалленберг повідомив про можливі плани Австрії вслід за США та Великою Британією евакуювати працівників посольства з Києва у разі погіршення ситуації через ризик вторгнення РФ

Про це міністр закордонних справ Австрії заявив журналістам перед зустріччю голів МЗС ЄС у Брюсселі.

Він зазначив, що евакуація працівників посольства відбудеться в разі погіршення ситуації

"У нас, зрозуміло, є плани евакуації нашого посольства, але зараз ми їх ще не реалізували, тому що саме зараз нам треба спостерігати за ситуацією там усіма силами. Але якщо ситуація з загрозою чи безпекою зміниться, за чим ми щодня спостерігаємо, тоді ми зробимо цей крок", - сказав Шалленберг.

Він наголосив, що Захід чітко відповість Росії, якщо вона наважиться на військову агресію "з танками та ракетами" в Україні. 

Александер Шалленберг додав, що ЄС розглядає можливість запровадження санкцій проти РФ у кілька етапів залежно від розвитку ситуації. За його словами, санкції проти "Північного потоку-2" не є серйозною загрозою для Москви, адже газопровід ще не працює.

"Я думаю, що фінансові санкції або щодо товарообігу підлягають обговоренню, але я не думаю, що проєкт, який ще не отримав дозвіл на експлуатацію, може бути використаний як загроза для Москви", - зазначив голова МЗС Австрії.
 

  • 22 січня повідомлялося, що посольство США звернулося до Державного департаменту, з проханням дозволити неосновним співробітникам та їхнім родинами виїхати з України
  • Держдепартамент США дав дозвіл на добровільний від’їзд державних службовців США та зобов’язав виїхати членів їхніх родин з посольства у Києві.
  • В МЗС України рішення Держдепу про евакуацію родин дипломатів США назвали передчасним і "проявом надмірної перестороги".
  • Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз поки не бачить причин для евакуації родин своїх дипломатів із України через загрозу вторгнення РФ.


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Австрія
дипломати
війна з Росією
російське вторгнення
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