Австрія може евакуювати персонал посольства із України, - голова МЗС

Про це міністр закордонних справ Австрії заявив журналістам перед зустріччю голів МЗС ЄС у Брюсселі.



Він зазначив, що евакуація працівників посольства відбудеться в разі погіршення ситуації



"У нас, зрозуміло, є плани евакуації нашого посольства, але зараз ми їх ще не реалізували, тому що саме зараз нам треба спостерігати за ситуацією там усіма силами. Але якщо ситуація з загрозою чи безпекою зміниться, за чим ми щодня спостерігаємо, тоді ми зробимо цей крок", - сказав Шалленберг.



Він наголосив, що Захід чітко відповість Росії, якщо вона наважиться на військову агресію "з танками та ракетами" в Україні.



Александер Шалленберг додав, що ЄС розглядає можливість запровадження санкцій проти РФ у кілька етапів залежно від розвитку ситуації. За його словами, санкції проти "Північного потоку-2" не є серйозною загрозою для Москви, адже газопровід ще не працює.



"Я думаю, що фінансові санкції або щодо товарообігу підлягають обговоренню, але я не думаю, що проєкт, який ще не отримав дозвіл на експлуатацію, може бути використаний як загроза для Москви", - зазначив голова МЗС Австрії.



22 січня повідомлялося, що посольство США звернулося до Державного департаменту, з проханням дозволити неосновним співробітникам та їхнім родинами виїхати з України.

Держдепартамент США дав дозвіл на добровільний від’їзд державних службовців США та зобов’язав виїхати членів їхніх родин з посольства у Києві.

В МЗС України рішення Держдепу про евакуацію родин дипломатів США назвали передчасним і "проявом надмірної перестороги".

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз поки не бачить причин для евакуації родин своїх дипломатів із України через загрозу вторгнення РФ.



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