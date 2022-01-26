Представництво ЄС поки не планує вивозити своїх дипломатів з України через загрозу вторгнення РФ, - Маасікас
Голова Представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас заявив, що ЄС поки що не планує зменшувати штатний персонал у зв'язку з інформацією про можливе вторгнення Російської Федерації в Україну
Про це повідомляє Укрінформ.
"ЄС на даний момент не розглядає подібні рішення, займаючись - як кожна дипломатична служба - плануванням на випадок надзвичайних ситуацій", - зазначив посол.
Маасікас додав, що з огляду на інформацію про посилення російської агресії ЄС уважно відстежує ситуацію на місці, а також бере до уваги той факт, що деякі посольства вирішили евакуювати родини своїх дипломатів.
Посол зазначив, що представництво ЄС та країни-члени ЄС постійно обмінюються інформацією з цього приводу.
- Держдепартамент США дав дозвіл на добровільний від’їзд державних службовців США та зобов'язав виїхати членів їхніх родин з посольства у Києві.
- Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз поки не бачить причин для евакуації родин своїх дипломатів із України через загрозу вторгнення РФ.
- Австрія планує евакуювати працівників посольства з Києва у разі погіршення ситуації.
- Також 4 січня Австралія почала евакуацію родин дипломатів із посольства в Україні.
- Водночас Швеція та Угорщина, а також Грузія не планують евакуювати членів родин і співробітників посольства в Києві.
- Також 25 січня у Канаді закликали сім'ї дипломатів залишити Україну через побоювання нападу РФ.
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