Представництво ЄС поки не планує вивозити своїх дипломатів з України через загрозу вторгнення РФ, - Маасікас

Про це повідомляє Укрінформ.



"ЄС на даний момент не розглядає подібні рішення, займаючись - як кожна дипломатична служба - плануванням на випадок надзвичайних ситуацій", - зазначив посол.



Маасікас додав, що з огляду на інформацію про посилення російської агресії ЄС уважно відстежує ситуацію на місці, а також бере до уваги той факт, що деякі посольства вирішили евакуювати родини своїх дипломатів.



Посол зазначив, що представництво ЄС та країни-члени ЄС постійно обмінюються інформацією з цього приводу.



Держдепартамент США дав дозвіл на добровільний від’їзд державних службовців США та зобов'язав виїхати членів їхніх родин з посольства у Києві.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз поки не бачить причин для евакуації родин своїх дипломатів із України через загрозу вторгнення РФ.

Австрія планує евакуювати працівників посольства з Києва у разі погіршення ситуації.

Також 4 січня Австралія почала евакуацію родин дипломатів із посольства в Україні.

Водночас Швеція та Угорщина, а також Грузія не планують евакуювати членів родин і співробітників посольства в Києві.

Також 25 січня у Канаді закликали сім'ї дипломатів залишити Україну через побоювання нападу РФ.