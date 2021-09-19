"Грантоїди розколюють країну". Традиціоналісти прийшли з пікетами до Офісу президента та поліцейського главку Києва

Заходи відбулися на вході до Офісу президента Володимира Зеленського та на вході до Головного управління Національної поліції міста Києва. Причини проведення цих акцій наводяться в телеграм-каналі організації, передає Еспресо.TV.



"Сьогодні у Києві відбувається "Марш рівності". Організувала його "КиївПрайд" - ГО, яка на 100% фінансується іноземними посольствами на міжнародними фондами. Діяльність подібних організацій розколює наше суспільство, нав‘язуючи українцям непопулярні ініціативи. Тому учасники руху "Традиція і порядок" прийшли до Офісу президента", - пояснюють традиціоналісти.



"Володимире Олександровичу, служіть народу, а не грантоїдам, підтримуйте сім‘ю а не гендер!", - звернулися вони до глави Української держави.



Читайте також: Узаконення стосунків, діти, підлітки, школи. Чого вимагає Київпрайд для ЛГБТ-спільноти



Біля будівлі Нацполіції учасники акції вимагили не застосовувати до них насилля і не затримувати, як це було нещодавно після прайду ЛГБТ в Одесі.



"Більше 60 затриманих, 15 кримінальних справ, десятки поранених - усе це відповідь поліції на акцію за традиційні сімейні цінності в Одесі 28 серпня цього року. Тому ми прийшли під стіни ГУНП міста Києва, аби звернутись до її керівництва. Така позиція правоохорнців є неприпустимою. Охороняйте порядок, а не гендерну ідеологію, затримуйте злочинців, а не християн!", - кажуть вони.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb