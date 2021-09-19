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Узаконення стосунків, діти, підлітки, школи. Чого вимагає Київпрайд для ЛГБТ-спільноти

19 вересня, 2021 неділя
10:00
Новини Київпрайд

Напередодні проведення сьогоднішнього Київпрайду організатори акції оприлюднили 8 вимог до української влади

Про це передає Еспресо.TV.

Кожен з пунктів увійшов до тексту Маніфесту Маршу Рівності 2021.

Ось вони:

"1. Прийняти на осінній сесії парламенту урядовий законопроєкт № 5488, яким передбачено внесення змін до національного законодавства щодо боротьби з дискримінацією та впорядкування відповідальності за злочини, мотивовані гомофобією, трансфобією та іншими формами нетерпимості.

2. Надати новий поштовх реформуванню правоохоронної системи, зокрема поліції, прокуратури та судової системи, — для забезпечення здатності розслідувати злочини, мотивовані нетерпимістю, встановлювати особи винних, призначати в судовому порядку невідворотнє покарання, а також попереджати вчинення таких злочинів.

3. Знайти зважене законодавче рішення для того, щоби поставити перепону мові ворожнечі та унеможливити в публічному просторі заклики до дискримінації та насильства на адресу як ЛГБТІ+, так і інших упосліджених соціальних груп.

4. Активізувати зусилля всіх органів влади на шляху до повного офіційного визнання в Україні у найближчій перспективі цивільних партнерств між людьми однієї документальної статі — партнерств, які є у нашому житті, але яких немає в наших законах.

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5. Піднести на найвищий щабель в українській державі напрям сімейної політики, розглянувши питання про створення центрального органу виконавчої влади, який опікуватиметься трьома спорідненими сферами — сімейною, демографічною та міграційною політикою.

6. Явним чином визнати чинники СОҐІ (сексуальної орієнтації та ґендерної ідентичності) можливими підставами вчинення домашнього насильства — для протидії цій ганебній поведінці в українських сім’ях, задля захисту дітей, підлітків і дорослих від токсичності в родинних стосунках.

7. Врахувати у сфері нормативного регулювання та на рівні практичного застосування, що в українських навчальних закладах чинники СОҐІ (сексуальної орієнтації та ґендерної ідентичності) є реальними підставами цькування (булінгу), — і внести відповідні змін до законодавства про освіту та до встановленого порядку реагування на випадки булінгу, щоби вивести їх із тіні та покласти їм край.

8. Підвищити в системі охорони здоров’я увагу до епідемічного благополуччя спільнот ЛГБТІ+, психічного, сексуального й репродуктивного здоров’я, розширити стабільне державне й муніципальне фінансування якісних послуг громадського здоров’я для всіх ключових груп населення".


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