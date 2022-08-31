Греція кинула виклик НАТО, - Ердоган звинуватив греків у провокативних діях
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що провокаційні дії Греції є неприпустимими та кидають виклик НАТО
Про це повідомляє aa.com.tr.
"Ми знаємо справжні наміри тих, хто використовуючи Грецію, як і сторіччя тому, намагається витратити наш час та енергію. Греція не є нашим конкурентом ні в політичному, ні в економічному, ні у військовому відношенні", - сказав Реджеп Ердоган.
За словами Ердогана, провокаційні дії Греції є неприпустимими:
"Греція кинула виклик НАТО та її союзникам, яке почалося з порушення нашого повітряного простору та продовжилося радіолокаційним захопленням С-300 наших літаків. Запропонувавши Греції F35, які нам не дали, США відкрили дорогу російським засобам ППО, вони опинилися в одній системі з цими літаками. Але нам байдуже. Ми маємо можливість виробляти будь-який продукт, у якому нам відмовляють", - сказав президент Туреччини.
Свої заяви Реджеп Ердоган зробив на урочистому концерті, 30 серпня, присвяченому Дню Перемоги.
- Заплановані на червень 2023 року президентські вибори в Туреччині можуть перенести на осінь 2022-го на догоду чинному очільнику держави Реджепу Тайїпу Ердогану.
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