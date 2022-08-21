Про це повідомляє Welt am Sonntag.

За даними джерел німецького видання у Європейській службі зовнішніх справ та серед дипломатів ЄС, є ознаки того, що Ердоган збирається провести вибори достроково. Про це свідчить сплеск активної діяльності турецького президента в міжнародній політиці. Зокрема, його посередництво між Заходом та Росією під час війни РФ проти України, активізація на сирійському напрямку та відновлення турецької програми з видобутку газу в Середземному морі.

Джерела вважають, що усе це покликано продемонструвати силу Ердогана перед стартом передвиборчої кампанії. Також вони вказують, що можливе поліпшення суспільних настроїв після короткочасного відновлення економіки влітку, президент Туреччини може розглядати як причину провести вибори, поки ситуація залишається сприятливою.

Річна інфляція в Туреччині за підсумками липня 2022 року зросла до 79,6% – максимального показника з 1998 року. Це наслідки чергового витка валютної та економічної кризи, в якій країна перебуває вже кілька років.

Однією з її причин аналітики називають політику Ердогана щодо зниження відсоткових ставок, що розпочалася e 2018 році, для прискорення економічного зростання. Воно було зроблено всупереч позиції нацбанку та призвело до падіння курсу ліри до рекордно низького рівня та зростання витрат в умовах залежності від імпорту матеріалів та енергоносіїв.

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