Греція надала Україні 20 БМП-1 і боєприпаси, - грецьке міноборони
Греція виділила Україні пакет допомоги, до якого увійшли 20 бронемашин БМП-1 і боєприпаси
Про це заявив на зустрічі "Рамштайн" міністр оборони Греції Ніколаос Панагіотопоулос, передає грецьке міноборони.
"Пан Панагіотопулос згадав про гуманітарну та оборонну допомогу, яку Греція надала Україні, зокрема боєприпаси та нещодавно 20 бойових броньованих машин БМП-1, і наголосив, що Греція й надалі підтримуватиме праведну боротьбу українського народу за суверенітет і територіальну цілісність країни", - йдеться у повідомленні.
Під час виступу Панагіотопоулос наголосив, що вторгнення Росії в Україну є грубим порушенням міжнародного права, яке підриває мир, безпеку та стабільність у Європі, та згадав про масштабні руйнування і страждання людей унаслідок війни.
Раніше грецький прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс заявив, що його країна не постачатиме Україні танки Leopard 2, пояснивши це тим, що вони "абсолютно необхідні для власної оборонної стратегії" Греції.
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