Греція відмовилась передати Україні танки Leopard

Про це пише Bild.

Відмову постачати танки Києву Міцотакіс пояснив напруженими відносинами з Туреччиною, які нині ще більшезагострилися через давню суперечку про належність територій в Егейському морі.

"Ми не можемо надати танки Leopard 2 з тієї простої причини, що вони абсолютно необхідні для нашої власної оборонної стратегії", - сказав Міцотакіс під час свого робочого візиту до Японії.

Водночас ЗМІ зазначає, що Греція має досить потужний арсенал танків Leopard, а саме близько 350 Leopard 2 і 500 одиниць Leopard 1.

26 січня міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила про готовність поставити в Україну танки, але наголосила на необхідності їх переобладнати. За даними ЗМІ, на базі в Сарагосі знаходяться 53 танки.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb