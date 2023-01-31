Греція відмовилась передати Україні танки Leopard
Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що його країна не постачатиме Україні танки Leopard, бо вони нібито потрібні їй самій
Про це пише Bild.
Відмову постачати танки Києву Міцотакіс пояснив напруженими відносинами з Туреччиною, які нині ще більшезагострилися через давню суперечку про належність територій в Егейському морі.
"Ми не можемо надати танки Leopard 2 з тієї простої причини, що вони абсолютно необхідні для нашої власної оборонної стратегії", - сказав Міцотакіс під час свого робочого візиту до Японії.
Водночас ЗМІ зазначає, що Греція має досить потужний арсенал танків Leopard, а саме близько 350 Leopard 2 і 500 одиниць Leopard 1.
- 26 січня міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила про готовність поставити в Україну танки, але наголосила на необхідності їх переобладнати. За даними ЗМІ, на базі в Сарагосі знаходяться 53 танки.
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