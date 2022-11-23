Греція планує повністю відмовитись від зброї російського виробництва

Про це повідомляє Ekathimerini.

Зазначається, що відповідне рішення у Греції планують прийняти через війну в Україні. Країна планує відмовитись від зброї російського виробництва, бо "розрив між Москвою і НАТО не сприяє створенню умов для її утримання".

Відомо, що з пропозицією заміни всіх російських систем на озброєнні ЗС Греції на системи натовського виробництва до Афін звернувся Вашингтон. Пропозиція США відкриє двері для прямого зв'язку між військовими двох країн і передбачає фінансування коштом ресурсів, які наразі доступні для Пентагону США, таких як FMF (Foreign Military Funding - іноземне військове фінансування).

Заміна стосується зокрема зенітних систем С-300 і ракети Тор-М1. Такі системи, як старіші зенітні комплекси "Оса-К" вже застаріли, в той час, як програма циклічного обміну 40 бойових броньованих машин БМП-1 на німецькі машини Marder може бути розширена ще більше.

16 вересня Греція та Німеччина погодили схему "кругового обміну" й передачу Україні 40 радянських БМП-1. Міністр оборони США Ллойд Остін високо оцінив позицію Греції і те, що вона пішла на обмін БМП-1, при цьому продовжуючи надавати 155-мм ракети для української артилерії.

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