Греція з Німеччиною погодили передачу Україні 40 радянських БМП-1

Про це повідомило міністерство оборони Греції.

"Відповідно до рішення прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса та канцлера Німеччини Олафа Шольца міністр національної оборони Нікос Панайотопулос та міністр оборони Німеччини Крістіні Ламбрехт з метою підтримки оборони України домовились про передачу з Греції в Україну 40 броньованих машин БМП-1, які будуть замінені бойовими броньованими машинами Marder, які Німеччина надасть Греції", – йдеться в повідомленні.

Ще напередодні міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт обіцяла "невдовзі" завершити круговий обмін з Грецією, щоб Україна могла отримати радянські БМП, водночас відкинувши прямі постачання Marder в Україну.

31 травня Олаф Шольц анонсував обмін, у рамках якого Німеччина передає Греції 50 німецьких бронетранспортерів Marder, а Греція швидко постачає в Україну бронемашини радянського виробництва. Таким чином, на узгодження "кругового обміну" пішли майже чотири місяці.

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