Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Греція пообіцяла передати Україні близько 120 БМП (бойова машина піхоти - ред.), які нам дійсно необхідні, за умови, що Німеччина передасть Греції БМП "Мардер". Проте досі перемовини між цими двома країнами не розпочинались. Це означає, що відтерміновується будь-яка перспектива отримання цих БМП для України в короткий проміжок часу", - зазначив Згурець.



Також Згурець зауважив, що ситуація пов’язана з Німеччиною є яскравим прикладом різниці між обіцянками та безпосереднім постачанням озброєння.



"Хоч не треба нівелювати допомогу від Німеччини на першому етапі, вони нам надала протитанкові засоби, ми їх прийняли та використали. Проте коли пішла мова щодо гаубиць, БМП "Мардер", тим же систем ППО, то за кожним цим проєктом виникають часові прогалини, які на практиці означають, що цих зразків Україна просто не отримає", - наголосив він.

Експерт додав, що основними партнерами щодо постачання зброї для України залишаються Сполучені Штати, Польща та Велика Британія.



Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна робить більше для підтримки України, ніж майже всі держави світу



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