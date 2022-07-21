Про це інформує Ekathimerini.

"Уряд в принципі не погоджується з пропозицією Єврокомісії щодо скорочення споживання природного газу на 15%", — заявив речник уряду країни Янніс Економу під час брифінгу.

Раніше під час виступу на телеканалі Skai, грецький міністр енергетики Костас Скрекас заявив, що 70% імпортованого Грецією природного газу використовується для виробництва електроенергії, а це означає, що будь-які скорочення вдарять по роботі домогосподарств і підприємств.

Скрекас також зазначив, що Греція вже висловила свою незгоду з пропозицією та "вжила всіх необхідних заходів" для забезпечення поставок природного газу.

Нагадаємо, з пропозицією ЄС скоротити споживання газу не згодні також Іспанія та Португалія

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