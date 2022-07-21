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Іспанія та Португалія не згодні з пропозицією ЄС скоротити споживання газу

21 липня, 2022 четвер
13:40
Світ газ

У Португалії та Іспанії існує опір пропозиції Європейського союзу щодо скорочення країнами-членами споживання газу на 15%

Про це інформує Європейська Правда з посиланням на Spiegel.

Міністр енергетики Португалії Жоао Галамба сказав, що його країна "категорично проти непропорційної та нестійкої пропозиції ЄС".

За словами Галамба, пропозиція не враховує особливих гідроенергетичних потреб Іспанії та Португалії. Адже у звʼязку з нинішньою посухою обидві країни змушені виробляти більше електроенергії на газових електростанціях.

Міністр енергетики Іспанії Тереза ​​Рібера також зазначила, що не має наміру диктувати споживачам обмеження споживання газу.

"Ми не будемо вводити закон, що диктує температуру термостатів у квартирах", - повідомила вона.

Попередньо Європейська комісія запропонувала план скорочення попиту на газ та закликала всі держави-члени ЄС розпочати інформаційні кампанії для широкомасштабного сприяння скороченню опалення та охолодження у приватних будівлях, аби до наступної весни скоротити використання газу в Європі на 15%.

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