Про це повідомляє Bloomberg.

За даними аналітичних компаній Kpler і Logistic OS, 29 серпня судно Stavros, що належить грецькій компанії Eastern Mediterranean Maritime, завершило завантаження 53 тисяч тонн вугілля з російського Таманського термінала. Корабель прибув у порт турецького міста Іскендерун 5 вересня.

Представник компанії заявив, що цей рейс не підпадає під санкції Євросоюзу, оскільки пункт призначення вантажу знаходився не на території ЄС. Водночас у Bloomberg зазначають, що Європейська Комісія раніше заявляла, що санкції стосуються будь-яких постачань вугілля з РФ, незалежно від їх призначення.

Заборона, що стосується вугілля, стосується як купівлі, так і транспортування, незалежно від кінцевого пункту його призначення, заявили у виконавчому органі ЄС. Санкції також поширюються на фінансування та страхування компаній ЄС, незалежно від походження компанії, яка забирає вантаж.

10 серпня в ЄС і Британії набуло чинності ембарго на вугілля з РФ. Європейське ембарго завдасть Росії приблизно €8 млрд втрат доходу на рік та вплине на майже чверть її імпорту вугілля.

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