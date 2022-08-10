В ЄС і Британії набуло чинності ембарго на вугілля з РФ
Європейський Союз та Велика Британія з 10 серпня зупиняють імпорт російського вугілля. Ембарго на імпорт російського вугілля увійшло до 5-го санкційного пакету
Про це повідомляє "Європейська правда".
Як йдеться у повідомленні, з 10 серпня Європейський Союз та Велика Британія зупиняють імпорт російського вугілля у відповідь на війну Росії проти України. Ембарго на імпорт російського вугілля увійшло до 5-го санкційного пакету.
"Рішення передбачало, що з серпня вводиться заборона на закупівлю, імпорт або перевезення вугілля та інших твердих викопних видів палива в ЄС, якщо вони походять з Росії або експортуються з Росії", - пише ЄП.
Також зазначається, що європейське ембарго завдасть Росії приблизно €8 млрд втрат доходу на рік та вплине на майже чверть її імпорту вугілля.
У Великій Британії заборона почала діяти ще 21 липня. Зокрема, це стосувалося імпорту нафти та нафтопродуктів, вугілля та продуктів з вугілля та золота, а також придбання, постачання та доставлення, прямо чи опосередковано, цих товарів.
Як йдеться у повідомленні, з 10 серпня також забороняється надавати технічну допомогу, фінансові та брокерські послуги, пов’язані з цими товарами.
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак проінформував про набуття чинності ембарго на російське вугілля у телеграмі.
"Європейський Союз та Велика Британія з 10 серпня зупиняють імпорт російського вугілля у відповідь на війну Росії проти України. Необхідне газове ембарго, щоб пришвидшити руйнацію російської економіки", - написав Єрмак.
- Рада Євросоюзу офіційно затвердила п'ятий пакет санкцій проти Росії через вторгнення в Україну.
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