Ембарго на вугілля з серпня та подальші заборони на експорт: ЄС схвалив п'ятий пакет санкцій проти РФ
Рада Євросоюзу офіційно затвердила п'ятий пакет санкцій проти Росії через вторгнення в Україну
Про це йдеться у пресрелізі Ради ЄС.
До пакета нових санкцій проти РФ входять:
- з серпня 2022 року заборона на закупівлю, імпорт або перевезення вугілля та інших твердих викопних видів палива в ЄС, якщо вони походять з Росії або експортуються з Росії.
- заборона надавати доступ до портів ЄС судам, зареєстрованим під прапором Росії. Винятки дозволені для сільськогосподарської та харчової продукції, гуманітарної допомоги та енергетики.
- заборона будь-яким російським та білоруським автотранспортним підприємствам перевозити вантажі автомобілями в межах ЄС, у тому числі транзитом. Однак винятки становить низка продуктів, таких як фармацевтична, медична, сільськогосподарська та харчова продукція, включаючи пшеницю, а також перевезення в гуманітарних цілях.
- подальші заборони на експорт, спрямовані на реактивне паливо та інші товари, такі як квантові комп’ютери та передові напівпровідники, високоякісна електроніка, програмне забезпечення, чутливі машини та транспортне обладнання, а також нові заборони на імпорт таких продуктів, як: деревина, цемент, добрива, морепродукти та лікер. Узгоджені заборони на експорт та імпорт становлять 10 мільярдів євро та 5,5 мільярдів євро.
- низка цілеспрямованих економічних заходів, спрямованих на посилення існуючих заходів та усунення прогалин у чинних санкціях.
Крім того, Рада накладає санкції на компанії, чиї продукти чи технології відіграли роль у вторгненні, ключових олігархів та бізнесменів, високопоставлених кремлівських чиновників, пропагандистів і маніпуляторів.
Також на транзакції накладена повна заборона на чотири ключові російські банки, які представляють 23% частки ринку в російському банківському секторі. Після відключення від SWIFT ці банки тепер підлягають заморожуванню активів, таким чином стаючи повністю відрізаними від ринків ЄС.
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