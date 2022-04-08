Ембарго на вугілля з серпня та подальші заборони на експорт: ЄС схвалив п'ятий пакет санкцій проти РФ

Про це йдеться у пресрелізі Ради ЄС.



До пакета нових санкцій проти РФ входять:



- з серпня 2022 року заборона на закупівлю, імпорт або перевезення вугілля та інших твердих викопних видів палива в ЄС, якщо вони походять з Росії або експортуються з Росії.



- заборона надавати доступ до портів ЄС судам, зареєстрованим під прапором Росії. Винятки дозволені для сільськогосподарської та харчової продукції, гуманітарної допомоги та енергетики.



- заборона будь-яким російським та білоруським автотранспортним підприємствам перевозити вантажі автомобілями в межах ЄС, у тому числі транзитом. Однак винятки становить низка продуктів, таких як фармацевтична, медична, сільськогосподарська та харчова продукція, включаючи пшеницю, а також перевезення в гуманітарних цілях.



- подальші заборони на експорт, спрямовані на реактивне паливо та інші товари, такі як квантові комп’ютери та передові напівпровідники, високоякісна електроніка, програмне забезпечення, чутливі машини та транспортне обладнання, а також нові заборони на імпорт таких продуктів, як: деревина, цемент, добрива, морепродукти та лікер. Узгоджені заборони на експорт та імпорт становлять 10 мільярдів євро та 5,5 мільярдів євро.



- низка цілеспрямованих економічних заходів, спрямованих на посилення існуючих заходів та усунення прогалин у чинних санкціях.



Крім того, Рада накладає санкції на компанії, чиї продукти чи технології відіграли роль у вторгненні, ключових олігархів та бізнесменів, високопоставлених кремлівських чиновників, пропагандистів і маніпуляторів.



Також на транзакції накладена повна заборона на чотири ключові російські банки, які представляють 23% частки ринку в російському банківському секторі. Після відключення від SWIFT ці банки тепер підлягають заморожуванню активів, таким чином стаючи повністю відрізаними від ринків ЄС.



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