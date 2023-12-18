Грибний суп: два рецепти, які вам захочеться готувати щодня

Приготування грибного супу – це чудовий спосіб зігрітися в холодну пору чи просто порадувати себе неймовірним смаковим поєднанням. У цій статті ми представимо вам два різні рецепти грибного супу, які змусять вас готувати цю страву щодня. Від насиченої карпатської версії до більш простої варіації - дізнайтеся, як приготувати найсмачніший грибний суп та насолоджуйтесь неповторними смаками.

Суп з грибів

Інгредієнти:

білі гриби сушені (можна використати інші) - 100 г

вода питна - 8-9 літрів

морква - 1 шт.

цибуля ріпчаста - 2-3 шт.

вершкове масло - 100 г

сметана 20% - 200 г

борошно пшеничне - 2-3 ст. л.

лавровий лист, сіль та мелений перець (за смаком)

Грибний суп – рецепт приготування покроково:

У велику каструлю насипаємо сушені гриби, заливаємо їх водою та залишаємо на 15 хвилин. Потім вмикаємо плиту, солимо бульйон та готуємо одну годину. Через сито проціджуємо гриби, нарізаємо дрібненько та поки відкладаємо в сторону. Грибний бульйон повертаємо в каструлю. Натираємо морку на дрібній терці та перекладаємо її в бульйон. Додаємо сіль, перець, лаврові листочки, ставимо на вогонь та варимо до готовності моркви. Цибулю очищаємо та нарізаємо маленьким кубиком. Сковорідку з вершковим маслом (приблизно 50 г) ставимо на вогонь, додаємо нарізану цибулю та підсмажуємо до золотистої скоринки. Перекладаємо готову цибулю в будь-яку ємність. Сковорідку миємо, протираємо насухо, додаємо іншу частину вершкового масла та знову вмикаємо вогонь. Коли масло повністю розтане, додаємо борошно. Заварюємо соус на невеликому вогні протягом 2-3 хвилини, постійно помішуючи. Додаємо сметану та ще приблизно хвилину тушкуємо. Плиту вимикаємо, соус має стати досить густим та однорідним. До соусу невеликими порціями додаємо грибний бульйон та вінчиком перемішуємо. Соус має стати настільки рідким, як тісто для налисників. Це потрібно для того, щоб його було зручно перелити до каструлі та з'єднати всі інгредієнти. Переливаємо соус до основного бульйону, додаємо мускатний горіх, підсмажену цибулю, нарізані гриби. Даємо супу закипіти та вимикаємо плиту. Подавайте краще гарячим. Готово!

Фото: Freepik

Рецепт супу з грибами та галушками

Інгредієнти:

Для основи супу:

вода (або бульйон) – 1.5 л

шампіньйони – 350 г

цибуля ріпчаста – 1 шт.

морква – 1 шт.

картопля -2-3 шт.

лавровий лист – 1 шт.

рослинна олія – 2 ст. л.

кріп, перець мелений та сіль (за смаком)

Для галушок:

борошно пшеничне – 1 склянка

вода – 1/3 склянки

олія рослинна - 3 ст. л.

сіль – 0,5 ч. л.

Покроковий рецепт, як приготувати грибний суп:

Гриби добре промиваємо та нарізаємо кубиком. Перекладаємо у ємність, додаємо рослинну олію, сіль, перець та добре перемішуємо. Застеляємо деко для випікання пергаментним папером, викладаємо гриби. Ставимо у розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин. Готуємо галушки. В ємність насипаємо борошно та сіль, потім наливаємо воду на рослинну олію. Замішуємо тісто, воно не має липнути до рук. Формуємо "ковбаску" на ріжемо на невеликі шматочки. Накриваємо рушником та залишаємо на столі. Картоплю, моркву та цибулю очищаємо від шкірки. Нарізаємо картоплю кубиком середнього розміру, а цибулю дрібним кубиком. Моркву натираємо на крупній терці. Ставимо каструлю з водою на вогонь, коли вона закипить, тоді додаємо картоплю. Через 10 хвилин потрібно буде додати гриби та варимо все до готовності картоплі. Поки овочі варяться, у сковорідці з невеликою кількістю олії спочатку смажимо до золотистого кольору цибулю, потім додаємо моркву. Обсмажуємо до готовності овочів. Додаємо в суп галушки, підсмажену моркву та цибулю. Все добре перемішуємо, доводимо до кипіння та проварюємо ще близько 5 хвилин. Куштуємо на сіль, додаємо свіжий нарізаний кріп та вимикаємо суп.

Смачного!

Фото: Freepik