Гроші з "єПідтримки" тепер можна переказати у фонд "Повернись живим" на підтримку захисників, — Мінцифри
Відтепер гроші з "єПідтримки" можна витратити на допомогу українській армії
Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.
Кошти можна переказати через Portmone - всю суму виплати у 1000 грн або залишок, який у вас є на банківській картці "єПідтримки". Зробити це можна за посиланням.
"У дуже непростий для нас час важливо підтримувати тих, хто зі зброєю в руках боронить Україну від російських військ", - написав Федоров.
Зазначається, що внески українців на потреби армії б’ють рекорди.
Лише 23 лютого зібрали 20,5 млн грн на допомогу українській армії через фонд "Повернись живим".
"За одну добу зібрали більше коштів, ніж за весь рік", - зауважив міністр.
Також можна переказати кошти через "єПідтримку", якщо у вас є картка Монобанку, ПриватБанку чи Альфа-Банку.
- Нагадаємо, що Збройні Сили України змогли відбити наступ російських військ у напрямку та на підході до Чернігова, ворожа техніка відступила.
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