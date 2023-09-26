Гроссі повторно призначили генеральним директором МАГАТЕ

Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ

Кандидатуру Гроссі одностайно підтримали учасники 67-ї сесії генконференції МАГАТЕ у Відні.

"Для мене велика честь одностайним рішенням правління призначити мене на наступний термін на посаді, і я дуже вдячний за довіру. Це відбувається в той час, коли ми стикаємося з багатьма серйозними викликами, і я повністю відданий тому, щоб продовжувати робити все, що в моїх силах, для виконання важливої місії МАГАТЕ на підтримку глобального миру та розвитку", — сказав Гроссі.

Гроссі вступив на свій перший термін повноважень 2 грудня 2019 року після схвалення Генконференцією його призначення. Його другий термін починається 3 грудня цього року і триватиме до 2 грудня 2027 року. Він є шостим генеральним директором з моменту заснування МАГАТЕ в 1957 році.