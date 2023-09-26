Гроссі повторно призначили генеральним директором МАГАТЕ
Генеральна конференція Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) 25 вересня затвердила призначення Рафаеля Маріано Гроссі генеральним директором агентства на наступні чотири роки
Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ
Кандидатуру Гроссі одностайно підтримали учасники 67-ї сесії генконференції МАГАТЕ у Відні.
"Для мене велика честь одностайним рішенням правління призначити мене на наступний термін на посаді, і я дуже вдячний за довіру. Це відбувається в той час, коли ми стикаємося з багатьма серйозними викликами, і я повністю відданий тому, щоб продовжувати робити все, що в моїх силах, для виконання важливої місії МАГАТЕ на підтримку глобального миру та розвитку", — сказав Гроссі.
Гроссі вступив на свій перший термін повноважень 2 грудня 2019 року після схвалення Генконференцією його призначення. Його другий термін починається 3 грудня цього року і триватиме до 2 грудня 2027 року. Він є шостим генеральним директором з моменту заснування МАГАТЕ в 1957 році.
- А 25 липня Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) зафіксувало на околиці майданчика Запорізької атомної електростанції протипіхотні міни.
- Експерти МАГАТЕ 4 серпня заявили, що не помітили мін або вибухівки на дахах двох реакторних будівель ЗАЕС. До інших вони не отримали доступу.
- 9 вересня в МАГАТЕ припустили посилення військової активності в районі Запорізької атомної електростанції через численні вибухи.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.56 Купівля 37.56Продаж 38.28
- EUR Купівля 40.34Продаж 41.22
- Актуальне
- Важливе