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Головна Суспільство Грозові зливи та спека: Наталка Діденко про погоду 15 липня

Грозові зливи та спека: Наталка Діденко про погоду 15 липня

14 липня, 2021 середа
16:25
Суспільство гроза

В Україні 15 липня втримається спека, проте у західних областях можливі грозові дощі

Про це синоптик Наталка Діденко повідомила в Telegram.

“Україна - одна з найгарячіших у Європі”, - повідомила вона.

Максимальна температура повітря середини липня, середини літа - 15 липня - становитиме в нас +30°C...+35°C. 

Пані Діденко наголосила, що спека почне поступово слабшати з найближчого вівторка, з 20 липня.

“Спочатку градуси сповзуть вниз на Заході України, далі поступово цей милосердний процес пошириться. Найстійкішими виявляться Схід та південна частина України, де спека потриває найдовше”, - зазначила вона.

Дощів в Україні серйозних не буде - антициклон.

Проте в Карпатах, а ввечері й на крайньому заході, від Волині через Львівщину до Закарпаття, є ймовірність локальних грозових злив. 

І також маленький острівець вологи коротко утвориться у четвер в окремих районах Сумщини.

А загалом - сухо й спекотно.

У Києві 15-го липня очікується суха гаряча погода, максимально +32°C...+34°C, місцями до +35°C.

Найближчий дощ пройде в суботу ввечері,17-го липня - місцями на Півночі (включно з Києвом), зачепить трохи Захід та частину Центру.

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