Грозові зливи та спека: Наталка Діденко про погоду 15 липня
В Україні 15 липня втримається спека, проте у західних областях можливі грозові дощі
Про це синоптик Наталка Діденко повідомила в Telegram.
“Україна - одна з найгарячіших у Європі”, - повідомила вона.
Максимальна температура повітря середини липня, середини літа - 15 липня - становитиме в нас +30°C...+35°C.
Пані Діденко наголосила, що спека почне поступово слабшати з найближчого вівторка, з 20 липня.
“Спочатку градуси сповзуть вниз на Заході України, далі поступово цей милосердний процес пошириться. Найстійкішими виявляться Схід та південна частина України, де спека потриває найдовше”, - зазначила вона.
Дощів в Україні серйозних не буде - антициклон.
Проте в Карпатах, а ввечері й на крайньому заході, від Волині через Львівщину до Закарпаття, є ймовірність локальних грозових злив.
І також маленький острівець вологи коротко утвориться у четвер в окремих районах Сумщини.
А загалом - сухо й спекотно.
У Києві 15-го липня очікується суха гаряча погода, максимально +32°C...+34°C, місцями до +35°C.
Найближчий дощ пройде в суботу ввечері,17-го липня - місцями на Півночі (включно з Києвом), зачепить трохи Захід та частину Центру.
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