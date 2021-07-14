Грозові зливи та спека: Наталка Діденко про погоду 15 липня

Про це синоптик Наталка Діденко повідомила в Telegram.

“Україна - одна з найгарячіших у Європі”, - повідомила вона.

Максимальна температура повітря середини липня, середини літа - 15 липня - становитиме в нас +30°C...+35°C.

Пані Діденко наголосила, що спека почне поступово слабшати з найближчого вівторка, з 20 липня.

“Спочатку градуси сповзуть вниз на Заході України, далі поступово цей милосердний процес пошириться. Найстійкішими виявляться Схід та південна частина України, де спека потриває найдовше”, - зазначила вона.

Дощів в Україні серйозних не буде - антициклон.





Проте в Карпатах, а ввечері й на крайньому заході, від Волині через Львівщину до Закарпаття, є ймовірність локальних грозових злив.

І також маленький острівець вологи коротко утвориться у четвер в окремих районах Сумщини.

А загалом - сухо й спекотно.

У Києві 15-го липня очікується суха гаряча погода, максимально +32°C...+34°C, місцями до +35°C.

Найближчий дощ пройде в суботу ввечері,17-го липня - місцями на Півночі (включно з Києвом), зачепить трохи Захід та частину Центру.





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