Групу пов'язаних з Roshen компаній оштрафували на 283 млн грн
Групу компаній, які пов'язані із Roshen Europe B.V., оштрафували на 283 млн грн за монополізм
Про це повідомляє Антимонопольний комітет України.
"Сьогодні, 21 грудня 2021 року, Антимонопольний комітет України оштрафував на загальну суму 283 624 500 грн групу компаній: ТОВ "ІНТЕРСТАРЧ УКРАЇНА", ПрАТ "ДНІПРОВСЬКИЙ КПК", ПрАТ "ІНТЕРКОРН", пов'язаних відносинами контролю через кінцевого бенефіціарного власника - Петра Олексійовича Порошенка", - йдеться у повідомленні.
Штраф винесли за два випадки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, а саме за зловживання монопольним становищем на загальнодержавному ринку первинної реалізації патоки крохмальної кукурудзяної та глюкозних сиропів.
Як повідомляють у пресслужбі комітету, порушення полягали у необґрунтованому підвищенні цін на патоку та сиропи протягом квітня-червня 2018 року, лютого-березня 2019 року та у жовтні 2020 року. А також, у встановленні протягом 2018-2020 років різних умов до рівнозначних угод з покупцями цього товару без обґрунтованих причин.
Також група здійнсювала цінові виключення та встановлювала ексклюзивно низькі ціни для кондитерських фабрик.
"Під час розгляду справи, який тривав півтора року, Комітет встановив, що у 2018-2020 роках Група була єдиним виробником патоки на території України та найбільшим і найпотужнішим учасником ринку з частками 65,49% (у 2018 р.), 93,86% (у 2019 р.) та 79,75% (у 2020 р.). Група мала ринкову владу, що проявлялася у її здатності встановлювати свої умови продажу товарів на внутрішньому ринку, підтримувати непрозору та безсистемну цінову політику з власними контрагентами, здійснювати політику направлену на підтримання власного монопольного становища", - йдеться у повідомленні.
Упродовж 2018-2020 імпортери були єдиними конкурентами групи на цьому ринку.
Також Антимонопольний комітет встановив, що група є єдиним виробником кукурудзяного крохмалю в Україні, її частка у 2018 році 74,26 %, а у 2019 році - 96,79 %.
"Враховуючи наведене, Комітетом визнано, що Група займала монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному ринку первинної реалізації патоки крохмальної кукурудзяної та сиропів в часових межах 2018-2020 роки", - йдеться у повідомленні.
Комітет наклав на компанії такі штрафи:
- ТОВ "ІНТЕРСТАРЧ УКРАЇНА" - 210 185 150 грн (по 105 092 575 грн за кожне порушення);
- ПрАТ "ДНІПРОВСЬКИЙ КПК" - 47 458 400 грн (по 23 729 200 грн за кожне порушення);
- ПрАТ "ІНТЕРКОРН" - 25 980 950 грн (по 12 990 475 грн за кожне порушення).
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