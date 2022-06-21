Грузія планує приєднатися до НАТО, а питання окупованих територій має намір вирішити з РФ на переговорах
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що держава прагне приєднатися до НАТО, але спершу має повинна вирішити територіальні проблеми
Про це повідомляє Грузія Online.
"Наша мотивація - стати членом НАТО. Ми розуміємо, що членство в НАТО залежить не тільки від нашого бажання вступити до НАТО, а для надання Грузії членства між усіма державами-членами Альянсу має бути досягнутий консенсус", - сказав Гарібашвілі.
Він додав, що є розуміння того, що Грузія має територіальні проблеми, які мають бути вирішені до вступу в НАТО.
Прем'єр додав, що політика уряду полягає у відновленні територіальної цілісності та суверенітету через мирні переговори.
"Ми не контактували з (РФ, - ред.) з того часу, як прийшли до влади. У нас не було жодних політичних консультацій з 2012 року", - підсумував Гарібашвілі.
Росія в 2008 році окупувала понад 20% території Грузії.
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