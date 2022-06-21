Грузія планує приєднатися до НАТО, а питання окупованих територій має намір вирішити з РФ на переговорах

Про це повідомляє Грузія Online.

"Наша мотивація - стати членом НАТО. Ми розуміємо, що членство в НАТО залежить не тільки від нашого бажання вступити до НАТО, а для надання Грузії членства між усіма державами-членами Альянсу має бути досягнутий консенсус", - сказав Гарібашвілі.

Він додав, що є розуміння того, що Грузія має територіальні проблеми, які мають бути вирішені до вступу в НАТО.

Прем'єр додав, що політика уряду полягає у відновленні територіальної цілісності та суверенітету через мирні переговори.

"Ми не контактували з (РФ, - ред.) з того часу, як прийшли до влади. У нас не було жодних політичних консультацій з 2012 року", - підсумував Гарібашвілі.

Росія в 2008 році окупувала понад 20% території Грузії.

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