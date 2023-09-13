Грузія приєднається до операції НАТО у Середземному морі

Про це пише видання "Ехо Кавказу".

Після закінчення навчань країна безпосередньо приєднається до операції. Зазначається, що Грузія стала першою країною, яка не входить до Альянсу, проте має статус оперативного партнера із забезпечення морської безпеки.

До завдань операції "Морський страж" входять: боротьба з тероризмом, сприяння вільному пересуванню на морі, підвищення можливостей безпеки на морі, запобігання незаконній економічній діяльності.