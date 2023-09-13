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Грузія приєднається до операції НАТО у Середземному морі

13 вересня, 2023 середа
20:23
Світ грузія

Тактична група Берегової охорони Прикордонної поліції Грузії з 12 осіб вирушила до Греції, аби взяти участь у навчаннях для операції НАТО "Морський страж"

Про це пише видання "Ехо Кавказу".

Після закінчення навчань країна безпосередньо приєднається до операції. Зазначається, що Грузія стала першою країною, яка не входить до Альянсу, проте має статус оперативного партнера із забезпечення морської безпеки. 

До завдань операції "Морський страж" входять: боротьба з тероризмом, сприяння вільному пересуванню на морі, підвищення можливостей безпеки на морі, запобігання незаконній економічній діяльності.

  • 11 вересня ЗМІ повідомили, що аби відпрацювати протистояння російській агресії, НАТО проведе найбільші навчання з часів холодної війни - у них візьме участь понад 40 тисяч військових.
Грузія
НАТО
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