Грузія програла Косово у кваліфікації ЧС-2022 через автогол ексгравця "Шахтаря"

Про це повідомляє Еспресо.TV.



На 18-й хвилині матчу автоголом відзначився ексзахисник донецького "Шахтаря" Давид Хочолава. Це був єдиний гол у зустрічі, тому збірна Грузії зазнала поразки.



У збірній Грузії дебютував Георгій Цитаїшвілі - чемпіон світу U20 в складі збірної України.



ЧС-2022



Кваліфікація. 4-й тур. Група B



2 вересня



Грузія - Косово 0:1



Гол: Хочолава, 18 (авт)

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