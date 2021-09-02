Грузія програла Косово у кваліфікації ЧС-2022 через автогол ексгравця "Шахтаря"
У 4-му турі кваліфікації на ЧС-2022 збірна Грузії мінімально програла Косово
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На 18-й хвилині матчу автоголом відзначився ексзахисник донецького "Шахтаря" Давид Хочолава. Це був єдиний гол у зустрічі, тому збірна Грузії зазнала поразки.
У збірній Грузії дебютував Георгій Цитаїшвілі - чемпіон світу U20 в складі збірної України.
ЧС-2022
Кваліфікація. 4-й тур. Група B
2 вересня
Грузія - Косово 0:1
Гол: Хочолава, 18 (авт)
- 1 вересня у 4-му турі кваліфікації на ЧС-2022 збірна України з футболу зіграла внічию проти Казахстану.
- В іншому матчі кваліфікаційного раунду ЧС-2022 збірна Франції несподівано зіграла внічию з Боснією і Герцеговиною.
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