Грузія запровадила для Китаю безвізовий режим

Про це інформує Перший канал Грузії.

"Туризм для нас дуже важливий. Торік ми отримали прямі доходи від туризму в розмірі 3 мільярдів 500 мільйонів доларів. Цього року ми очікуємо ще більшого. Ми працюємо на інших ринках. Ми хочемо залучити більше туристів в країну", - сказав Гарібашвілі.

Прем'єр розповів про успішний візит до другої за величиною економіки світу - Китаю.

"Одним з наших головних інтересів є зміцнення торговельно-економічних відносин з Китаєм, залучення більшої кількості інвестицій з Китаю та збільшення кількості туристів до Грузії. Ми вирішили відсьогодні запровадити безвізовий режим для громадян Китаю", - заявив Гарібашвілі.

Сьогодні, 11 вересня, прем'єр видав відповідний наказ. Він наголосив, що безвіз буде стимулювати китайців до туризму й додав, що в Грузії є прямі рейси.