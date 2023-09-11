Грузія запровадила для Китаю безвізовий режим
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі на засіданні уряду заявив, що країна від сьогодні вводить безвізовий режим для громадян Китаю
Про це інформує Перший канал Грузії.
"Туризм для нас дуже важливий. Торік ми отримали прямі доходи від туризму в розмірі 3 мільярдів 500 мільйонів доларів. Цього року ми очікуємо ще більшого. Ми працюємо на інших ринках. Ми хочемо залучити більше туристів в країну", - сказав Гарібашвілі.
Прем'єр розповів про успішний візит до другої за величиною економіки світу - Китаю.
"Одним з наших головних інтересів є зміцнення торговельно-економічних відносин з Китаєм, залучення більшої кількості інвестицій з Китаю та збільшення кількості туристів до Грузії. Ми вирішили відсьогодні запровадити безвізовий режим для громадян Китаю", - заявив Гарібашвілі.
Сьогодні, 11 вересня, прем'єр видав відповідний наказ. Він наголосив, що безвіз буде стимулювати китайців до туризму й додав, що в Грузії є прямі рейси.
- Крім того, для громадян України, Молдови, Грузії та інших країн із безвізовим режимом у 2024 році зміняться правила в'їзду до ЄС – їх зобов'яжуть оформляти електронний дозвіл.
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